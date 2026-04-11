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किसानों के लिए खुशखबरी: रमाला चीनी मिल ने खोला खजाना, बैंक खाते में खटाखट भेजे 36 करोड़; बचा भुगतान जल्द होगा

मिल के उपसभापति ने सरकार से भुगतान की मांग की थी, किसानों में खुशी की लहर.

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रमाला चीनी मिल ने खोला खजाना. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 8:37 AM IST

3 Min Read
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बागपत: रमाला सहकारी चीनी मिल ने किसानों को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए 36 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान जारी कर दिया है. यह भुगतान 6 फरवरी 2026 तक की गन्ना आपूर्ति के एवज में किया गया है. मिल के उपसभापति जयदेव सिंह द्वारा लखनऊ में गन्ना विभाग की एमडी ईशा दूहण से मुलाकात और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के महज दो दिन बाद ही यह बड़ी धनराशि जारी की गई है, जिससे क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है.

6 फरवरी तक का भुगतान हुआ क्लियर: मिल के महाप्रबंधक गोविंद मौर्य ने बताया कि यह भुगतान 6 फरवरी 2026 तक मिल को आपूर्ति किए गए गन्ने के सापेक्ष किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और चरणबद्ध है. जिन किसानों ने 6 फरवरी तक गन्ना डाला था, उनके बैंक खातों में राशि भेज दी गई है. शेष बकाया राशि भी जल्द ही अगले चरणों में जारी कर दी जाएगी.

लखनऊ में हुई वार्ता का बड़ा असर: इस त्वरित भुगतान के पीछे हाल ही में लखनऊ में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक को मुख्य कारण माना जा रहा है. दो दिन पूर्व रमाला मिल के उपसभापति जयदेव सिंह ने लखनऊ में गन्ना विभाग की प्रबंध निदेशक (MD) ईशा दूहण से मुलाकात की थी. मुलाकात के दौरान उपसभापति ने किसानों की आर्थिक तंगी और बकाया भुगतान न होने से आ रही परेशानियों को प्रमुखता से उठाया था. इसी पैरवी का नतीजा है कि गुरुवार को ही शासन और मिल प्रशासन ने 36 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया.


किसानों को मिली आर्थिक संजीवनी: पिछले काफी समय से भुगतान न होने के कारण किसान खाद, बीज और घरेलू खर्चों को लेकर चिंतित थे. 36 करोड़ रुपये जारी होने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि आगामी पेराई सत्र और खेती के कार्यों में भी तेजी आएगी.

मिल प्रशासन ने वादा किया है कि जल्द शत-प्रतिशत भुगतान होगा. मिल प्रबंधन ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनका एक-एक पैसा सुरक्षित है. महाप्रबंधक मौर्य ने कहा कि मिल का लक्ष्य किसानों के हितों की रक्षा करना है और बाकी बचे भुगतान के लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है, जिसे शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा. बड़ी बात: इस भुगतान से रमाला क्षेत्र के हजारों किसान सीधे लाभान्वित हुए हैं, जिससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

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