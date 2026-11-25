बागपत में पति से विवाद के बाद नौ माह के बेटे को जलाकर मारने का आरोप, मां गिरफ्तार
पति से विवाद के बाद 9-माह के मासूम बेटे को कथित तौर पर जलाकर मारने के मामले में पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:34 PM IST
बागपत: पति से विवाद के बाद एक महिला ने अपने नौ माह के मासूम बेटे को कथित तौर पर जलाकर मार डाला. पुरामहादेव गांव में बुधवार शाम हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से परिवार ही नहीं, पूरे गांव में सनसनी फैल गई. पिता घर पहुंचा तो बच्चे की हालत देखकर उसे आनन-फानन में अस्पताल लेकर दौड़ा, लेकिन उपचार के लिए मेरठ ले जाते समय रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
मेरठ ले जाते समय रास्ते में बच्चे ने तोड़ा दम: पुरामहादेव गांव निवासी गौरव की शादी करीब तीन वर्ष पहले मेरठ के राधना गांव निवासी डॉली से हुई थी और दंपती का नौ माह का बेटा वशिष्ठ था. ग्रामीणों और परिजनों के मुताबिक, शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था और दोनों के बीच अक्सर कहासुनी व झगड़े की स्थिति बनी रहती थी. बुधवार को भी किसी बात को लेकर दंपती में विवाद हुआ था, जिसके बाद शाम करीब छह बजे डॉली ने कथित तौर पर अपने बेटे को जला दिया. बताया गया कि गौरव जब घर पहुंचा तो बेटे को गंभीर हालत में देखकर घबरा गया और उसे तत्काल बालैनी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई.
सुबह भी हुआ था विवाद, चालान के बाद लौटे थे घर: जानकारी गांव में फैलते ही लोग घर के बाहर जमा हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद आरोपी महिला को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया. कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, मामले की जांच जारी है और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना से पहले बुधवार सुबह भी डॉली का पति गौरव और जेठ विपिन के साथ विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए चालान किया था.
छुट्टी पर घर आया था पिता, गांव में पसरा मातम: दोनों बागपत से जमानत कराकर वापस घर लौटे थे और ग्रामीणों के मुताबिक शाम को उनके घर पहुंचने के बाद ही यह घटना हुई, जिसकी पुलिस पड़ताल कर रही है. गौरव गाजियाबाद की एक डेयरी में निजी नौकरी करता है और सोमवार को तीन दिन की छुट्टी लेकर घर आया था. बुधवार को परिवार में हुए विवाद के बाद इस दर्दनाक घटना ने घर की खुशियां छीन लीं. नौ माह के मासूम की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव में शोक और स्तब्धता का माहौल बना हुआ है.
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