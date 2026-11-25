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बागपत में पति से विवाद के बाद नौ माह के बेटे को जलाकर मारने का आरोप, मां गिरफ्तार

पति से विवाद के बाद नौ माह के मासूम को जलाकर मारने का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: पति से विवाद के बाद एक महिला ने अपने नौ माह के मासूम बेटे को कथित तौर पर जलाकर मार डाला. पुरामहादेव गांव में बुधवार शाम हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से परिवार ही नहीं, पूरे गांव में सनसनी फैल गई. पिता घर पहुंचा तो बच्चे की हालत देखकर उसे आनन-फानन में अस्पताल लेकर दौड़ा, लेकिन उपचार के लिए मेरठ ले जाते समय रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मेरठ ले जाते समय रास्ते में बच्चे ने तोड़ा दम: पुरामहादेव गांव निवासी गौरव की शादी करीब तीन वर्ष पहले मेरठ के राधना गांव निवासी डॉली से हुई थी और दंपती का नौ माह का बेटा वशिष्ठ था. ग्रामीणों और परिजनों के मुताबिक, शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था और दोनों के बीच अक्सर कहासुनी व झगड़े की स्थिति बनी रहती थी. बुधवार को भी किसी बात को लेकर दंपती में विवाद हुआ था, जिसके बाद शाम करीब छह बजे डॉली ने कथित तौर पर अपने बेटे को जला दिया. बताया गया कि गौरव जब घर पहुंचा तो बेटे को गंभीर हालत में देखकर घबरा गया और उसे तत्काल बालैनी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई.