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यूपी के खेल मंत्री ने कहा-जो आराध्य को भूलेगा, जनता उसे भी भुला देगी, अखिलेश यादव के लिए कही ऐसी बात

दही-हांडी प्रतियोगिता में पहुंचे खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश यादव . ( Photo Credit : ETV Bharat )