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यूपी के खेल मंत्री ने कहा-जो आराध्य को भूलेगा, जनता उसे भी भुला देगी, अखिलेश यादव के लिए कही ऐसी बात

खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश यादव बागपत के बालैनी में आयोजित दही-हांडी प्रतियोगिता में पहुंचे थे.

दही-हांडी प्रतियोगिता में पहुंचे खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश यादव .
दही-हांडी प्रतियोगिता में पहुंचे खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश यादव . (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 11:53 AM IST

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बागपत : उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. वे शुक्रवार को बागपत के बालैनी में आयोजित दही-हांडी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की धार्मिक आस्था और उनकी राजनीति पर सवाल उठाए.

बागपत के बालैनी में आयोजित दही-हांडी प्रतियोगिता. (Video Credit : ETV Bharat)


मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या नहीं जाते, भोलेनाथ और मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने नहीं जाते, लेकिन मस्जिदों में नमाज अदा करने जरूर जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पर वोट की राजनीति पूरी तरह हावी है. कहा कि जनता का जनादेश उन्हें कभी नहीं मिला और उन्होंने सनातन का कभी सम्मान नहीं किया. उन्हें जनता जनार्दन ने तीन बार नकारा.

मंच पर मौजूद खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश यादव व अन्य.
मंच पर मौजूद खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश यादव व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)



खेल मंत्री ने कहा कि जो हमारे आराध्य को भूल जाएगा, जनता भी उसे भूल जाएगी. उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव से सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार रहने के बावजूद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक ईंट तक क्यों नहीं रखी गई. कहा कि अखिलेश यादव को सत्ता वरासत और विरासत में मिली है, जबकि जनता जनार्दन उन्हें तीन बार नकार चुकी है.

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