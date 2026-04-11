ETV Bharat / state

बागपत पुलिसकर्मी ने दबाव में धर्म परिवर्तन कराये जाने का दर्ज कराया मुकदमा, आरोपी महिला गिरफ्तार

बागपत पुलिसकर्मी ने दबाव में धर्म परिवर्तन कराये जाने का दर्ज कराया मुकदमा. ( पुलिस मीडिया सेल )

बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में पुलिस भी सुरक्षित नहीं बची है. ताज़ा मामला बागपत पुलिस मे तैनात डायल 112 के पुलिसकर्मी का है. जिस पर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया गया.

पुलिस कर्मी का आरोप है कि एक महिला ने उसे दबाव में लेकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की घटना उसके साथ हुई कांस्टेबल ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है. मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया.

मुकदमा डायल 112 के पुलिसकर्मी श्रीकांत ने दर्ज कराया है. श्रीकांत का कहना है कि वर्ष 2012 में वह गाजियाबाद में तैनात था. तभी दिल्ली की रहने वाली एक महिला उसके संपर्क आई थी.

कुछ दिन दोस्त के रूप में रहने के बाद उसने उससे धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया. उसने मना कर दिया, तो महिला ने दबाव में लेने के लिए उस पर रेप का आरोप लगा दिया. उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही भी शुरू करा दी. मजबूरन दबाव में आकर उसे धर्म परिवर्तन करना पड़ा.