बागपत में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दो पशु तस्कर गिरफ्तार
सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पशु तस्करों से हुई मुठभेड़.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 2:16 PM IST
बागपत : सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्धों को रोकने का प्रयास में पशु तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो पशु तस्करों के पैर में गोली लग गई. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस के अनुसार घायल बदमाश मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के निवासी हैं और पशु तस्करी की घटनाओं में संलिप्त थे. मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, खोखे और प्रतिबंधित पशु बरामद किए गए हैं.
सीओ बागपत सुकन्या शर्मा ने बताया कि पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान कार सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया. पुलिस टीम से खुद को घिरता देख कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लग गई. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया.
सीओ बागपत सुकन्या शर्मा के अनुसार आरोपियों की पहचान शाकिर और वसीम निवासी लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र मेरठ के रूप में हुई है. आरोपियों के आपराधिक इतिहास का जानकारी जुटाई जा रही है. इनके किसी गिरोह से जुड़े होने व अन्य साथियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है.
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