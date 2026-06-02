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यूपी-बिहार के पुलिस अफसरों को ठगने वाला शातिर गिरफ्तार, SP क्राइम मुख्यालय बताकर झांसे में लेता था

बागपत : पुलिस ने एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के पुलिस अधिकारियों को भी शिकार बनाया था. आरोपी खुद को एसपी क्राइम मुख्यालय का अधिकारी बताकर पुलिस वालों से लाखों रुपये की ऑनलाइन ठगी कर चुका है. आरोपित के जाल में फंसकर बागपत के एक चौकी इंचार्ज को भी 25 हजार रुपये गवाने पड़े थे.

आरोपी लाल मोहन राय ने ठगी का एक बेहद शातिर तरीका ईजाद किया था. वह सबसे पहले जनपद के पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता और खुद को एसपी क्राइम मुख्यालय, लखनऊ का अधिकारी बताकर किसी थाना या चौकी इंचार्ज का मोबाइल नंबर मांगता. कंट्रोल रूम से फोन आने के कारण पुलिसकर्मियों को रत्ती भर भी संदेह नहीं होता था. इसके बाद वह संबंधित अधिकारी को फोन करता और डीजीपी के किसी 'घनिष्ठ मित्र' के साथ लूट की फर्जी कहानी गढ़कर उन्हें झांसे में ले लेता था.

बीती 5 अप्रैल को ललियाना चौकी इंचार्ज अमित कुमार के पास कंट्रोल रूम के जरिए फोन आया कि एसपी क्राइम बात करना चाहते हैं. आरोपी ने फोन पर खुद को एसपी क्राइम बताते हुए कहा कि एक सोना व्यापारी का तीन किलो सोना लूट लिया गया है और एक बदमाश उनकी चौकी क्षेत्र में छिपा है. उसने चौकी इंचार्ज पर दबाव बनाया कि वे सोना खरीदने का नाटक कर बदमाश को पकड़ें और बयाना के तौर पर रुपये ट्रांसफर करें. विरोध करने पर आरोपी ने डीजीपी के नाम का हवाला देकर सस्पेंड करने की धमकी दी. डर की वजह से चौकी इंचार्ज ने अपने परिचित के जरिए 25 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए.