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हरियाणा से लाकर यूपी में अवैध डीजल-पेट्रोल बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़; बागपत में दो तस्कर गिरफ्तार

बागपत: बागपत जनपद की थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल की बिक्री करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मौके से भारी मात्रा में ईंधन के साथ दो वाहन भी बरामद किए हैं. यह कार्रवाई जनपद में चलाए जा रहे अवैध पेट्रोल-डीजल बिक्री विरोधी अभियान के तहत की गई है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में छापेमारी की थी.

छापेमारी में गाड़ियां और तेल बरामद: मौके पर पुलिस को एक टैम्पो और एक ओमनी वैन खड़ी मिली, जिनका इस्तेमाल तेल की तस्करी के लिए किया जा रहा था. जांच के दौरान टैम्पो से तीन कैन में लगभग 70 लीटर पेट्रोल तथा ओमनी वैन से आठ कैनों में लगभग 360 लीटर डीजल बरामद किया गया. पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि आरोपी हरियाणा से सस्ते दामों पर ईंधन खरीदकर यूपी में अवैध रूप से बेचते थे. इस अवैध धंधे के जरिए आरोपी प्रति लीटर लगभग 10 रुपये का मोटा मुनाफा कमा रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों की हुई पहचान: पुलिस ने इस गंभीर मामले की सूचना संबंधित विभाग को दे दी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जैकी खान (निवासी बिलौचपुरा) और सावन (निवासी धनौरा सिल्वर नगर) के रूप में हुई है. इनके कब्जे से कुल 360 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल, एक ओमनी वैन और एक टैम्पो बरामद कर सीज कर दिया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इनके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.