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ऑपरेशन सिंदूर में योगदान के लिए एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

अजय कुमार चौधरी को सम्मानित करतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. ( Photo Credit : ETV Bharat )