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बागपत में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भड़के किसान: 2000 हेक्टेयर जमीन के लिए बाजार दर से 4 गुना मुआवजे की मांग, लहचौड़ा में महापंचायत

बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) के औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित 2000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है. इस कदम के विरोध में रविवार को लहचौड़ा गांव में किसान महापंचायत हुई. महापंचायत में मौजूद किसानों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर शासन को दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जातीं, तब तक वे अपनी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे. यूपीसीडा के प्रस्तावित इस औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण का यह विरोध प्रदर्शन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है.

12 गांवों के किसानों ने भरी हुंकार: रविवार को लहचौड़ा गांव स्थित भगवती फार्म हाउस के विस्तृत परिसर में हुई इस महापंचायत में कुल 12 प्रभावित गांवों के किसानों ने एकजुट होकर शासन-प्रशासन की नीतियों के खिलाफ हुंकार भरी. किसान नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी सभी न्यायसंगत मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक औद्योगिक विकास के नाम पर जमीन का एक इंच हिस्सा भी प्रशासन के कब्जे में नहीं जाने दिया जाएगा. महापंचायत के दौरान किसानों ने मुआवजे के गणित को लेकर जिला प्रशासन के सामने अपनी मुख्य मांगें रखीं. उन्होंने मांग की कि अधिग्रहित की जाने वाली कुल 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि का वित्तीय मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट या बाजार दर से कम से कम चार गुना अधिक दिया जाना चाहिए.

मुआवजे की एकसमान नीति पर जोर: इसके साथ ही किसान नेताओं ने सभी 12 गांवों के लिए भूमि मुआवजे की एकसमान और पारदर्शी नीति तत्काल लागू करने पर विशेष जोर दिया. किसानों द्वारा तैयार किए गए प्रमुख मांग-पत्र के बिंदुओं में सबसे पहला स्थान न्यायपूर्ण और बढ़े हुए वित्तीय मुआवजे को दिया गया है. इसके अलावा किसानों की दूसरी मांग यह है कि अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि का 10 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित किसानों को विकसित आवासीय व व्यावसायिक भूखंड के रूप में वापस अलॉट किया जाए. तीसरी मुख्य मांग के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले प्रत्येक किसान परिवार के कम से कम एक योग्य सदस्य को वहां स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाई में पक्की और स्थाई सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाए.