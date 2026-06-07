बागपत में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भड़के किसान: 2000 हेक्टेयर जमीन के लिए बाजार दर से 4 गुना मुआवजे की मांग, लहचौड़ा में महापंचायत
किसानों ने बाजार दर से चार गुना मुआवजा, 10% विकसित भूखंड और पक्की नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 7:59 PM IST
बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) के औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित 2000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है. इस कदम के विरोध में रविवार को लहचौड़ा गांव में किसान महापंचायत हुई. महापंचायत में मौजूद किसानों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर शासन को दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जातीं, तब तक वे अपनी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे. यूपीसीडा के प्रस्तावित इस औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण का यह विरोध प्रदर्शन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है.
12 गांवों के किसानों ने भरी हुंकार: रविवार को लहचौड़ा गांव स्थित भगवती फार्म हाउस के विस्तृत परिसर में हुई इस महापंचायत में कुल 12 प्रभावित गांवों के किसानों ने एकजुट होकर शासन-प्रशासन की नीतियों के खिलाफ हुंकार भरी. किसान नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी सभी न्यायसंगत मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक औद्योगिक विकास के नाम पर जमीन का एक इंच हिस्सा भी प्रशासन के कब्जे में नहीं जाने दिया जाएगा. महापंचायत के दौरान किसानों ने मुआवजे के गणित को लेकर जिला प्रशासन के सामने अपनी मुख्य मांगें रखीं. उन्होंने मांग की कि अधिग्रहित की जाने वाली कुल 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि का वित्तीय मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट या बाजार दर से कम से कम चार गुना अधिक दिया जाना चाहिए.
मुआवजे की एकसमान नीति पर जोर: इसके साथ ही किसान नेताओं ने सभी 12 गांवों के लिए भूमि मुआवजे की एकसमान और पारदर्शी नीति तत्काल लागू करने पर विशेष जोर दिया. किसानों द्वारा तैयार किए गए प्रमुख मांग-पत्र के बिंदुओं में सबसे पहला स्थान न्यायपूर्ण और बढ़े हुए वित्तीय मुआवजे को दिया गया है. इसके अलावा किसानों की दूसरी मांग यह है कि अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि का 10 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित किसानों को विकसित आवासीय व व्यावसायिक भूखंड के रूप में वापस अलॉट किया जाए. तीसरी मुख्य मांग के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले प्रत्येक किसान परिवार के कम से कम एक योग्य सदस्य को वहां स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाई में पक्की और स्थाई सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाए.
हिंडन पार की जमीन का मुद्दा गरमाया: चौथी मांग के अंतर्गत सरफाबाद और गढ़ी कलंजरी के पीड़ित किसानों की हिंडन नदी के उस पार वाली जमीन को भी इसी चालू अधिग्रहण दायरे में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए. इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होने से पहले ग्राम समाज की सुरक्षित भूमि, चकरोड, खलिहान, सार्वजनिक तालाब और सभी पौराणिक धार्मिक स्थलों का राजस्व विभाग द्वारा सही सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए. सर्वेक्षण के बाद इन सभी सार्वजनिक व धार्मिक धरोहरों के उचित संरक्षण के लिए जिला प्रशासन को एक ठोस कार्ययोजना जनता के सामने रखनी होगी. महापंचायत को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय प्रशासन औद्योगिक विकास के झूठे नाम पर किसानों की आजीविका और उनकी पैतृक पहचान छीनने का कुत्सित प्रयास कर रहा है.
मांगें नहीं मानी तो होगा उग्र आंदोलन: प्रशासन के इस दमनकारी रवैये को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि कृषि भूमि ही किसानों की आजीविका का एकमात्र मुख्य साधन है. महापंचायत में मौजूद किसानों ने साफ कर दिया कि यदि उनकी इन गंभीर मांगों को दरकिनार कर जबरन जमीन लेने की कोशिश की गई, तो वे सड़क से लेकर लखनऊ और दिल्ली के सदन तक एक बेहद उग्र और ऐतिहासिक आंदोलन करने को बाध्य होंगे. इस विशाल महापंचायत के सफल संचालन के दौरान जाकिर प्रधान, हरिमोहन प्रधान, आजाद वीर, विजयपाल, कांशीराम प्रधान, दीपक, सुनील, ओमदत्त, भोपाल सिंह और जय भाटी सहित भारी संख्या में प्रभावित गांवों के किसान, युवा व क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.
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