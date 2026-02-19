बागपत में पति ने पत्नी के ब्वॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट; शराब पिलाने के बाद रस्सी से गला घोंटा
दोघट एसएचओ सूर्य देव ने कहा कि आरोपी हरि दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.
बागपत: बागपत में हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया. दोघट एसएचओ सूर्य देव ने कहा कि मारे गये शख्स के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी हरि दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है.
आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया: आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. दोघट एसएचओ सूर्य देव ने कहा कि बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के बामनौली गांव में पत्नी के प्रेमी लोकेंद्र की रस्सी से गला घोंटकर पति ने हत्या कर दी.
इसके बाद उसका शव अपने ही घर के सामने फेंक दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची. पुलिस ने लोकेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए बागपत भेज दिया.
अवैध संबंधों के चलते की गयी हत्या: एसएचओ सूर्य देव ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गयी है. मृतक की पहचान बामनौली गांव निवासी 35 वर्षीय लोकेंद्र के रूप में हुई है. वारदात में मारे गये लोकेंद्र के भाई जोगेंद्र ने बताया कि लोकेंद्र को पड़ोस के रहने वाले हरि दर्शन ने फोन करके अपने घर बुलाया था. वहां बैठकर दोनों ने शराब पी और इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई थी.
लोकेंद्र के शरीर पर चोट के निशान: दोघट एसएचओ सूर्य देव ने कहा कि जांच में पता चला है कि लोकेन्द्र हरि दर्शन की पत्नी से बात करता था. दोनों में आपसी सम्बन्ध थे. इसको लेकर हरि दर्शन ने लोकेन्द्र की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद परिजनों ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी. परिजनों के अनुसार, लोकेंद्र के शरीर पर चोट के निशान और गले में रस्सी के निशान थे.
