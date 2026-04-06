बागपत में हाईवे पर जलता हुआ ट्रैक्टर लेकर भागा ड्राइवर, डेढ़ किलोमीटर बाद बुझाई गई आग
ट्रैक्टर चालक नौशाद ने बताया, पराली से भरी ट्रॉली में आग लग गई थी. डेढ़ किलोमीटर दूर ले जाकर खाली जगह पर आग बुझायी गयी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 5:21 PM IST
बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत में रविवार देर रात ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां पराली से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में अज्ञात कारणों से अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद चालक घबराया नहीं और लगभग डेढ़ किलोमीटर तक हाईवे पर जलता हुआ ट्रैक्टर दौड़ता रहा. आखिर में ड्राइवर ने सड़क किनारे एक सुरक्षित खाली जगह देखकर ट्रैक्टर को खड़ा किया, जिससे आबादी वाले क्षेत्र में खतरा टल गया.
आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया.
हरियाणा से यूपी आ रहा था ट्रैक्टर: आग इतनी विकराल थी कि यदि समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया जाता, तो कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती थी. उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में हरियाणा से ट्रैक्टर-ट्रॉली में पराली भरकर लाते हैं. इस पराली का उपयोग बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के क्षेत्रों में मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है. रविवार देर रात भी सैकड़ों की संख्या में पराली से भरे वाहन हरियाणा से उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुए थे. इसी दौरान कतार में चल रहे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में पीछे की तरफ से लपटें उठने लगीं.
ड्राइवर नौशाद की बहादुरी से बची कई जानें: ट्रैक्टर चालक नौशाद ने बताया कि आग कैसे लगी, इस बारे में उनको जानकारी नहीं है. उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो ट्रॉली धूं-धूं कर जल रही थी, जिसके बाद उसने सूझबूझ दिखाई और वाहन की रफ्तार बढ़ा दी. वह करीब डेढ़ किलोमीटर तक जलता हुआ वाहन लेकर भागता रहा ताकि उसे किसी भीड़भाड़ वाले इलाके से दूर ले जा सके. नौशाद ने हाईवे के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर ट्रैक्टर रोका और तुरंत नीचे कूद गया. इसके बाद स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की मदद से आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू की गई.
दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया: दमकल कर्मियों के अनुसार, पराली सूखी होने के कारण आग ने बेहद कम समय में पूरी ट्रॉली को अपनी चपेट में ले लिया था. गनीमत यह रही कि मुख्य हाईवे पर अन्य वाहनों को इसकी चपेट में आने से बचा लिया गया. इस घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने सुचारू कराया. किसानों का कहना है कि चारे की ढुलाई के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. फिलहाल ट्रैक्टर चालक सुरक्षित है और संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
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