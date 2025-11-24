ETV Bharat / state

बागपत को दो नई ट्रेनों की सौगात; जयंत चौधरी बोले- जनता के लिए SIR कोई मुद्दा नहीं

आने वाले समय में शाहदरा से बागपत का 32 किलोमीटर के इसे सेक्शन को डबल किया जाएगा. इसके लिए सर्वे और डीपीआर का काम स्टार्ट हो चुका है. दो क्रॉसिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ताकि एक गाड़ी रोककर दूसरी गाड़ी पास हो सके.

स्टेशन का होगा विकास: उन्होंने कहा कि दिल्ली से सहारनपुर मेमो में अब 12 कोच किए गए हैं. साथ ही दिल्ली-शामली रूट पर स्पीड को बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटे तक लाया गया है. अमृत भारत योजना के तहत एक बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है.

इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब दो नई ट्रेनें दिल्ली, बागपत, शामली सहारनपुर रूट पर चलेंगी. इस रूट को मेन रूट की तरह डेवलप किया जाएगा, ताकि इसका सही उपयोग हो सके. इस रूट के रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा.

बागपत: 'नई दिल्ली से शामली तक दो नई ट्रेनें चलाई जाएंगी. साथ ही इस रूट पर रेलवे स्टेशनों का विकास होगा. रेल लाइनों का दोहरीकरण भी कराया जाएगा. यह काम अगले तीन वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा.' यह बातें सोमवार को बागपत जिले के बड़ौत पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही. साथ में केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे. जयंत चौधरी ने साफ किया कि SIR जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है. विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है.

यूपी में रेलवे का विकास: रेल मंत्री ने कहा कि जबसे प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की जिम्मेदारी ली है, तब से यूपी में रेल विकास का बड़ा काम हुआ है. इस बजट सत्र में यूपी में 20 हजार करोड़ से रेलवे का विकास किया जा रहा है. पिछले 11 साल में यूपी में 5 हजार किलोमीटर से ज्यादा नया रेलवे ट्रैक बिछा दी गई है. रेल मंत्री ने कहा कि पूरे स्विट्जरलैंड में 5 हजार किमी का रेल नेटवर्क है. इतने मोदी सरकार ने 11 साल में नया ट्रैक बिछा दिया है.

कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन: राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि एक कौशल विकास केंद्र का निर्माण किया है. इस आधुनिक सेंटर पर की फ्यूचर स्किल की ट्रेनिंग मिलेगी. कंप्यूटर और मोबाइल एप से यहां आधुनिक शिक्षा युवकों को मिलेगी. जयंत चौधरी ने कहा कि यहां से प्लेसमेंट पाए कई युवक बैंकों में नौकरी कर रहे हैं. बागपत किसानों की धरती रही है और यहां के किसानों के बच्चे नया भविष्य बना रहे हैं.

SIR जनता के लिए मुद्दा नहीं: यूपी में एसआईआर के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि बिहार का ऐतिहासिक निर्णय सामने है. बिहार की जनता ने बहुत शानदार जनमत दिया है. बेहद शांतिपूर्वक चुनाव हो गया. किसी की कोई शिकायत नहीं आई. इससे साफ है, कि एसआईआर जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है. यह वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए हो रहा है. जो विपक्ष आंखें मूंदकर बैठा है, जनता ही उनकी आंख खोलने का काम करेगी.

जयंत ने कहा कि हम मानते हैं, कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है. हम उसके लिए उनका स्वागत करते हैं. हमारे ऊपर भी दबाव बनाया जाए, ताकि हम बेहतर काम करें. लोगों की समस्या का समाधान निकालना चाहिए. लेकिन विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है. जनता यह सब जानती और समझती है.

