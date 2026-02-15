ETV Bharat / state

यूपी में बराबर सजा मिलेगी; चाहे मेरा भाई या बेटा ही क्यों न हो : राज्य मंत्री अरुण असीम

बागपत : दोघट क्षेत्र के मौजिजाबाद नांगल में आयोजित मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पिछली सरकार को कानून व्यवस्था के सवाल पर घेरा. असीम अरुण ने कहा कि तत्कालीन सरकार में “वन डिस्ट्रिक्ट–वन माफिया राज” चलता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाकर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोग, मेरा भाई हो या बेटा भी कानून तोड़ेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी. साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के सम्मान की होना चाहिए. साथ ही यूपी बजट को लघु उद्योगों के लिए फायदेमंद बताया.

उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण शनिवार को बागपत के मोजीजाबाद नांगल में मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने आश्रम का भ्रणम किया और स्थानीय लोगों से मुलाक़ात की. बजट पर असीम अरुण ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बजट का अब तक का सबसे बड़ा बजट 9 लाख करोड़ से ऊपर का है. बजट में सबसे बड़ी बात शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बच्चों के स्वालम्बन के लिए बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया है.



सीएम योगी के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री जी का संदेश कानून राज को लेकर एकदम सही है. पिछली सरकारों को जनता ने इसीलिए खारिज किया था, क्योंकि वह व्यक्ति का राज चलाने की कोशिश करते थे. वन जिला वन माफिया थे और योगी जी ने ऐसे सभी माफिया को मिट्टी में मिला दिया है. कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे मेरा भाई और मेरा बेटा ही क्यों ना हो. वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं.