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बागपत में हथौड़ा मारकर इलेक्ट्रेशियन की हत्या, चाय की दुकान चलाने वाले आरोपी दंपती फरार

बागपत : बड़ौत नगर के अति व्यस्त खत्री गढ़ी क्षेत्र में बुधवार को दिनदहाड़े युवक की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम प्राथमिक साक्ष्य जुटाने और पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृत युवक की पहचान दीपेंद्र (35) के रूप में हुई है.

बागपत में हथौड़ा मारकर इलेक्ट्रेशियन की हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि दीपेंद्र खत्री गढ़ी क्षेत्र स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सेंटर पर नौकरी करता था. बुधवार को वह क्षेत्र में मौजूद था. इसी दौरान उसका चाय की दुकान चलाने वाले दंपती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर दंपती ने दीपेंद्र पर हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी दंपती ने दीपेंद्र के साथ मारपीट की और हथौड़े से उसके सिर व शरीर पर कई वार किए. गंभीर चोट लगने से दीपेंद्र वहीं गिर पड़ा. आसपास के लोगों के पहुंचने से पहले ही आरोपी दंपती मौके से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद खत्री गढ़ी में अफरातफरी मच गई.