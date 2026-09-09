बागपत में हथौड़ा मारकर इलेक्ट्रेशियन की हत्या, चाय की दुकान चलाने वाले आरोपी दंपती फरार
बड़ौत नगर के अति व्यस्त खत्री गढ़ी क्षेत्र में बुधवार को दिनदहाड़े हुई वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 12:50 PM IST
बागपत : बड़ौत नगर के अति व्यस्त खत्री गढ़ी क्षेत्र में बुधवार को दिनदहाड़े युवक की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम प्राथमिक साक्ष्य जुटाने और पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृत युवक की पहचान दीपेंद्र (35) के रूप में हुई है.
पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि दीपेंद्र खत्री गढ़ी क्षेत्र स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सेंटर पर नौकरी करता था. बुधवार को वह क्षेत्र में मौजूद था. इसी दौरान उसका चाय की दुकान चलाने वाले दंपती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर दंपती ने दीपेंद्र पर हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी दंपती ने दीपेंद्र के साथ मारपीट की और हथौड़े से उसके सिर व शरीर पर कई वार किए. गंभीर चोट लगने से दीपेंद्र वहीं गिर पड़ा. आसपास के लोगों के पहुंचने से पहले ही आरोपी दंपती मौके से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद खत्री गढ़ी में अफरातफरी मच गई.
इंस्पेक्टर दीक्षित त्यागी का कहना है कि हत्या के पीछे क्या कारण रहा और दंपती ने किस विवाद के चलते दीपेंद्र पर हमला किया. इसकी जांच की जा रही है. दीपेंद्र के परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. आसपास के दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली गई है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. फरार आरोपी दंपती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है.
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