ETV Bharat / state

बागपत: दिगंबर जैन मंदिर में ड्रेस कोड लागू, हाफ पैंट और मिनी स्कर्ट पहनकर प्रवेश पर रोक

'जींस-टॉप और हाफ पैंट को कहें ना': मंदिर प्रबंधन समिति का मानना है कि यह कदम सामाजिक मर्यादा, धार्मिक अनुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है. बोर्ड पर लिखे संदेश का उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं, बल्कि धार्मिक स्थल की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखना है. खास बात यह है कि इस निर्णय को लेकर श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं ने खुलकर अपना समर्थन जताया है. उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों पर शालीनता बनाए रखना हमारी गौरवशाली संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और ऐसे नियम समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं.

साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया है कि महिलाएं और बालिकाएं शालीन वस्त्र पहनें और सिर ढककर ही मंदिर परिसर में प्रवेश करें. बागपत के बड़ा गांव में स्थित इस मंदिर की यह पहल अब स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बन गई है.

बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद स्थित दिगंबर जैन मंदिर में श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर एक महत्वपूर्ण बोर्ड लगाया गया है. इस बोर्ड के माध्यम से अपील की गई है कि मंदिर में प्रवेश करते समय छोटे या आधुनिक पश्चिमी परिधान जैसे हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट और जींस-टॉप से परहेज करें.

श्रद्धालुओं ने किया पहल का स्वागत: मंदिर प्रबंधन समिति के मंत्री अंकुश जैन के अनुसार, यह निर्णय किसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और अनुशासन के भाव को जागृत करने के उद्देश्य से लिया गया है. समिति का सुझाव है कि देशभर के अन्य मंदिरों में भी इस तरह के बोर्ड लगाए जाने चाहिए ताकि हर व्यक्ति धार्मिक स्थलों की संवेदनशीलता को समझ सके. मंदिर में दर्शन के लिए दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं. यहां आने वाले पर्यटकों और भक्तों का कहना है कि मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत है और ऐसे नियमों से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों का महत्व समझ आएगा.

आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विशेष पहचान: बागपत का यह मंदिर दिगंबर जैन परंपरा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां भगवान पार्श्वनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा स्थापित है. मंदिर में दिल्ली से आए एक श्रद्धालु ने कहा कि जो व्यवस्था और अनुशासन यहां देखने को मिला, वह अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रेरणादायक है. समिति के सदस्यों का कहना है कि आज की बदलती जीवनशैली के बीच अपनी संस्कृति को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है. छोटे-छोटे प्रयासों के माध्यम से समाज में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, जो संस्कारों को मजबूती प्रदान करेगा.

संस्कृति बचाने की दिशा में बड़ा कदम: कुल मिलाकर बागपत का यह दिगंबर जैन मंदिर यह संदेश देता है कि आधुनिकता के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संभालकर रखना भी उतना ही अनिवार्य है. यह पहल न केवल आस्था को मजबूत करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कारों से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम भी बन रही है. मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि लोग इस नियम का स्वेच्छा से पालन करेंगे और मंदिर की दिव्यता को बनाए रखने में सहयोग देंगे. अब दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु भी इस अनुशासन को देखकर इसकी सराहना कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- गंगा एक्सप्रेसवे पर आज आधी रात से टोल वसूली, जानें कितना देना होगा शुल्क