इंजीनियर के हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार; पुलिस ने दोनों को किया लंगड़ा, अस्पताल में भर्ती

बागपत में शनिवार रात बाइकसवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से एक इंजीनियर समेत दो लोगों की हत्या कर दी थी.

बागपत में एनकाउंटर.
बागपत में एनकाउंटर. (Photo Credit : Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
बागपत : लूट के दौरान इंजीनियर और एक अन्य युवक की गोली मार कर हत्या में वांछित दोनों सिरफिरों को बागपत पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. दोनों सिरफिरों के पैर में गोली लगी है. इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग से एक पुलिस कॉन्स्टेबल भी घायल हुआ है. हालांकि इंस्पेक्टर बाल बाल बच गए.

जानकारी देते एसपी बागपत सूरज राय. (Video Credit : ETV Bharat)


एसपी बागपत सूरज राय के मुताबिक बीते शनिवार मर्डर की दो वारदातें हुई थीं. पहली वारदात में कोतवाली क्षेत्र के निबाली गांव निवासी शेखर शर्मा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. यह वारदात अदावत के चलते हुई थी. दूसरी घटना में निरोजपुर गांव निवासी दिल्ली से लौट रहे एक निजी कंपनी के इंजीनियर अनुज नैन की हत्या लूटपाट के दौरान कर दी गई थी. आरोपी अनुज नैन की कार लूटना चाह रहे थे. विरोध में गला काट कर हत्या कर दी थी. दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस की 6 टीमों का गठन किया था.

अस्पताल में भर्ती बदमाश.
अस्पताल में भर्ती बदमाश. (Photo Credit : Police Media Cell)

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्वाट टीम को वारदात में निबाली निवासी आदिल और आर्यन की शिनाख्त की गई. जिसके बाद स्वाट टीम प्रभारी तपेश्वर सागर व उनकी टीम को बदमाशों की लोकेशन मिलने पर चमरावल रोड पर नाकेबंदी लगाई. जहां स्वाट टीम से घिरा देख दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें स्वाट प्रभारी तपेश्वर सागर बाल बाल बच गए, लेकिन हेड कॉन्स्टेबल रामकुमार के बाजू में गोली लग गई. उनका इलाज कराया जा रहा है. इशके बाद पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

एसपी के मुताबिक पूछताछ में सामने आया है कि आर्यन का कुछ माह पूर्व शेखर शर्मा से विवाद हुआ था. उसी का बदला लेने के लिए शेखर की हत्या कर दी. हत्या के बाद फरार होने के लिए कार लूटने के दौरान इंजीनियर अनुज नैन की हत्या कर दी. फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

TAGGED:

BAGPAT CRIME
RAMPAGE OF MADMEN
MADMEN SPREAD TERROR
UP POLICE OPERATION LANGDA
ENCOUNTER IN BAGHPAT

