डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा- सपा का गुंडाराज-जंगलराज को जनता ने भुलाया नहीं

अखिलेश यादव के दावों पर ब्रजेश पाठक का कड़ा पलटवार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तगड़ा पलटवार किया है. बागपत दौरे पर आए पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश का 37 सांसदों के दम पर 27 विधानसभा सीटें जीतने का दावा हवा-हवाई है. डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी का दौर अब अतीत हो चुका है और जनता उनके गुंडाराज और अराजकता को भूली नहीं है. वहीं अपने दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित कैंटीन का शुभारंभ भी किया और जिले में सीएचसी का भ्रमण भी किया. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Video Credit; ETV Bharat) अखिलेश की बाते हवा-हवाई: बागपत दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला. सपा के चुनावी दावों को हवा-हवाई करार देते हुए, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी की जनता सपा के गुंडाराज और अराजकता को भूली नहीं है. इनके समय में बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थी. सपा के शासनकाल में प्रदेश में दहशत का माहौल था. अपराधियों के हौसले बुलंद थे. आज कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई हो रही है. अखिलेश यादव के 2027 के दावों पर तंज कसते हुए ब्रजेश पाठक बोले अखिलेश दिन में सपना देख रहे हैं.