डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा- सपा का गुंडाराज-जंगलराज को जनता ने भुलाया नहीं

बागपत दौरे पर पहुंचे ब्रजेश पाठक, विकास कार्यों का लिया जायजा, योजनाओं का निरीक्षण कर सरकार की उपलब्धियों का किया बखान.

Published : January 21, 2026 at 1:33 PM IST

बागपत: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तगड़ा पलटवार किया है. बागपत दौरे पर आए पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश का 37 सांसदों के दम पर 27 विधानसभा सीटें जीतने का दावा हवा-हवाई है. डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी का दौर अब अतीत हो चुका है और जनता उनके गुंडाराज और अराजकता को भूली नहीं है. वहीं अपने दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित कैंटीन का शुभारंभ भी किया और जिले में सीएचसी का भ्रमण भी किया.

अखिलेश की बाते हवा-हवाई: बागपत दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला. सपा के चुनावी दावों को हवा-हवाई करार देते हुए, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी की जनता सपा के गुंडाराज और अराजकता को भूली नहीं है. इनके समय में बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थी. सपा के शासनकाल में प्रदेश में दहशत का माहौल था. अपराधियों के हौसले बुलंद थे. आज कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई हो रही है. अखिलेश यादव के 2027 के दावों पर तंज कसते हुए ब्रजेश पाठक बोले अखिलेश दिन में सपना देख रहे हैं.

सपा के राज में दुखी थी जनता: सपा पर आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि जब-जब सपा सत्ता में रही है, इनके कानून व्यवस्था पर हमेशा जनता दुखी रही है. यूपी में प्लॉट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले रहे हैं. बीजेपी सरकार तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमेशा कार्यरत है.

बीजेपी के राज में इकॉनमी ग्रोथ अच्छी: उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कार्यक्रम चल रहा है, अपने भारतवर्ष के ढेर सारे राज्यों के जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गए हुए हैं. पूरी दुनिया में भारत के विकास की चर्चा है. आज भारत दुनिया में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे नंबर पर है और शीघ्र हो तीसरा स्थान हासिल कर लेगा.

उन्होंने कहा, बागपत हो या पूरे प्रदेश का कोई जिला खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिजली 2017 से पहले हफ्ते में मिलती थी, अब लगातार सभी जिलों को समय पर बिजली मिल रही है. लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है. पूरा प्रदेश, ग्राम, जनमानस, जाति-धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है.

