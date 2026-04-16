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बागपत: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर रील के चक्कर में जानलेवा स्टंट, हवा में उड़ाए नोट

सोशल मीडिया पर तेज रफ्तार कारों में लटककर जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आने के बाद सीओ बड़ौत ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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बड़ौत में बीच सड़क पर उड़ाए नोट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 8:24 PM IST

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बागपत: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे (709 B) पर बड़ौत क्षेत्र में देर रात कार सवार कुछ युवकों द्वारा खतरनाक स्टंट किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सीओ अंशुल जैन ने बताया, वीडियो में चार कारों में सवार युवक तेज रफ्तार में चलते हुए वाहन की खिड़कियों से बाहर लटककर स्टंट करते नजर आए. इस दौरान सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी पूरी तरह खतरे में पड़ गई. कार सवार युवकों ने न केवल खतरनाक तरीके से ड्राइविंग की, बल्कि हवा में नोट भी उड़ाए जिन्हें लपकने के चक्कर में आम लोगों की जान पर भी बन आई.

बागपत हाईवे पर हुड़दंग: यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते इन कार सवारों के खिलाफ मौके पर कोई तत्काल एक्शन नहीं हो सका. अब इन हुड़दंगियों का यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर जमकर वायरल हो रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक न सिर्फ कानून की अनदेखी कर रहे थे, बल्कि अपनी जान को भी बड़े जोखिम में डाल रहे थे. हाईवे पर की गई यह थोड़ी सी चूक किसी बड़े और दर्दनाक हादसे का कारण बन सकती थी.

जान जोखिम में डालकर हाईवे पर 'शक्ति प्रदर्शन'. (Video Credit: ETV Bharat)

कार की खिड़कियों से लटककर युवाओं ने किया स्टंट: इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों और राहगीरों में सुरक्षा को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि समाज के युवाओं में गलत संदेश भी देती हैं. युवाओं में सोशल मीडिया पर रातों-रात लोकप्रियता पाने की होड़ में इस तरह के जानलेवा स्टंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों को वाहन चलाने के दौरान अनुशासन का पाठ पढ़ाएं.

सीओ बड़ौत अंशुल जैन ने दिया सख्त निर्देश: घटना के बाद जनता ने प्रशासन से हाईवे पर रात्रि गश्त बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है. हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी युवाओं को वाहन देने के साथ जिम्मेदारी सिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया था, जो इस घटना के बाद फिर प्रासंगिक हो गया है. इस मामले में बड़ौत सर्कल की सीओ अंशुल जैन ने बताया कि वीडियो अब पुलिस के संज्ञान में आ चुका है. उन्होंने आश्वासन दिया कि वीडियो के आधार पर वाहनों और युवकों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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