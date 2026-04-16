ETV Bharat / state

बागपत: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर रील के चक्कर में जानलेवा स्टंट, हवा में उड़ाए नोट

बड़ौत में बीच सड़क पर उड़ाए नोट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे (709 B) पर बड़ौत क्षेत्र में देर रात कार सवार कुछ युवकों द्वारा खतरनाक स्टंट किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सीओ अंशुल जैन ने बताया, वीडियो में चार कारों में सवार युवक तेज रफ्तार में चलते हुए वाहन की खिड़कियों से बाहर लटककर स्टंट करते नजर आए. इस दौरान सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी पूरी तरह खतरे में पड़ गई. कार सवार युवकों ने न केवल खतरनाक तरीके से ड्राइविंग की, बल्कि हवा में नोट भी उड़ाए जिन्हें लपकने के चक्कर में आम लोगों की जान पर भी बन आई. बागपत हाईवे पर हुड़दंग: यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते इन कार सवारों के खिलाफ मौके पर कोई तत्काल एक्शन नहीं हो सका. अब इन हुड़दंगियों का यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर जमकर वायरल हो रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक न सिर्फ कानून की अनदेखी कर रहे थे, बल्कि अपनी जान को भी बड़े जोखिम में डाल रहे थे. हाईवे पर की गई यह थोड़ी सी चूक किसी बड़े और दर्दनाक हादसे का कारण बन सकती थी. जान जोखिम में डालकर हाईवे पर 'शक्ति प्रदर्शन'. (Video Credit: ETV Bharat)