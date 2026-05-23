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बागपत महापंचायत में बोले नरेश टिकैत- "सोने के भाव की जमीन कौड़ियों में ली, अब एक्सप्रेसवे पर कट भी नहीं दे रही सरकार"

जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में न आने की चेतावनी: किसानों ने दो टूक कहा कि यदि जनप्रतिनिधि उनके इस हक की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते, तो भविष्य में क्षेत्र में वोट मांगने भी न आएं. उल्लेखनीय है कि दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बागपत जनपद की सीमाओं से होकर गुजरता है. इस एक्सप्रेसवे पर बागपत के काठा, मविकला और बिजरौल नामक स्थानों पर इंटरचेंज पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है. अब क्षेत्र के लोग दोघट थाना क्षेत्र के गांगनोली गांव के पास से गुजर रहे एक्सप्रेसवे पर भी एक नए इंटरचेंज की पुरजोर मांग कर रहे हैं.

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत खुद इस महत्वपूर्ण पंचायत में शामिल होने पहुंचे. इस आंदोलन के मंच से जहां एक ओर शासन-प्रशासन को आरपार की लड़ाई की हुंकार भरी गई, वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी खुली चेतावनी दी गई.

बागपत: दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर इंटरचेंज यानी कट की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से चल रहा ग्रामीणों का धरना अब एक आंदोलन में तब्दील हो गया है. धरने के समर्थन में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद बागपत ही नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद और हापुड़ आदि जनपदों के किसानों ने हिस्सा लिया.

गांगनोली गांव में 18 दिनों से धरना जारी: अपनी मांग मनवाने के लिए पिछले 18 दिनों से भाकियू पदाधिकारी, कार्यकर्ता व ग्रामीण एक्सप्रेसवे के नीचे तंबू गाड़कर लगातार धरना दिए बैठे हैं. इस आंदोलन को और अधिक धार देने के उद्देश्य से ही आज विभिन्न जनपदों से सैकड़ों की संख्या में किसान और युवा ट्रैक्टरों के माध्यम से महापंचायत में पहुंचे. पंचायत में आए वक्ताओं का मुख्य आरोप था कि इतने दिनों से धरना चलने के बाद भी कोई भी नेता, मंत्री या सांसद उनकी सुध लेने नहीं पहुँचा है. मंच से कुछ वक्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेता किसानों के बीच न होकर अपनी कोठियों में आराम फरमा रहे हैं.

नरेश टिकैत ने एकजुटता की अपील की: भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि यदि गांगनोली में यह कट नहीं मिला तो क्षेत्र के विकास का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा. उन्होंने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि यह लड़ाई सभी की साझी है और मिलकर लड़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी. टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की सोने के भाव की कीमती जमीन कौड़ियों के दाम में जबरन ले ली गई है. हम विकास में कभी बाधा नहीं बने, लेकिन अपने हक के लिए सोमवार को दोगुनी ताकत के साथ यहां डटे रहेंगे.

सोमवार को होगी NHAI अफसरों संग बैठक: महापंचायत के बीच प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया. बागपत की एसडीएम भावना सिंह ने किसानों को आश्वस्त किया कि सोमवार को मंडल समिति के पदाधिकारियों और NHAI के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है. प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि इसी वार्ता के माध्यम से समस्या का कोई न कोई व्यावहारिक समाधान निकाल लिया जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन की तरफ से एक विशेष पत्राचार भी प्रदेश शासन को भेजा जा रहा है.

महापंचायत के बाद किसानों की तिरंगा यात्रा: एसडीएम के इस आश्वासन के बाद भी किसानों ने आंदोलन को पूरी तरह खत्म करने से साफ इनकार कर दिया. महापंचायत की समाप्ति के बाद सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ क्षेत्र में एक भव्य तिरँगा यात्रा भी निकाली गई. इस यात्रा के माध्यम से किसानों ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक इंटरचेंज की मांग आधिकारिक रूप से पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा. फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच सोमवार को होने वाली वार्ता पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.

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