Animal Lover; बागपत में ढोल नगाड़ों की बीच निकाली गई "गोरी" की अंतिम यात्रा, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी विदाई
मुकुंदपुर गांव में गोरी गाय की अंतिम यात्रा ढोल नगाड़ों और फूलों की बरसात के बीच सम्मान के साथ धूमधाम से निकाली गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 12:04 PM IST
बागपत : मुकुंदपुर गांव में मंगलवार को पशु (गाय) प्रेम का अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला. यहां 24 वर्ष तक ग्रामीण परिवार का हिस्सा रही गाय "गोरी" की अंतिम यात्रा सम्मान और धूमधाम से निकाली गई. ढोल-नगाड़ों की गूंज, फूलों की वर्षा के बीच ग्रामीणों ने नम आंखों से गोरी को अंतिम विदाई दी. गोरी गाय ग्रामीण परिवार से तीन पीढ़ियों से जुड़ी रही.
मुकुंदपुर के देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गोरी उनके परिवार के लिए सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि मां के समान थी. गोरी अपने जीवनकाल में लगभग डेढ़ दर्जन बच्चों को जन्म दिया है. जो हमने आसपास के गांवों और रिश्तेदारियों में भेज दिए हैं. देवेंद्र शर्मा के बेटे अमित ने बताया कि गोरी का दूध पीकर उनके परिवार की तीन पीढ़ियां बड़ी हुई हैं. इसलिए गोरी हमारे लिए मां का रूप थीं.
अंतिम यात्रा से पहले गोरी को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था. इसके बाद पूरे गांव में शोभायात्रा निकाली गई. इस दौरान ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा करते हुए चल रहे थे. देवेश शर्मा कि परिवार ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गोरी की ‘तेरहवीं’ कराने का निर्णय लिया है. हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है. बहरहाल गोरी के निधन से देवेश के अलावा आसपास के लोग भी सदमे में हैं.
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