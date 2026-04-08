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Animal Lover; बागपत में ढोल नगाड़ों की बीच निकाली गई "गोरी" की अंतिम यात्रा, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी विदाई

बागपत : मुकुंदपुर गांव में मंगलवार को पशु (गाय) प्रेम का अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला. यहां 24 वर्ष तक ग्रामीण परिवार का हिस्सा रही गाय "गोरी" की अंतिम यात्रा सम्मान और धूमधाम से निकाली गई. ढोल-नगाड़ों की गूंज, फूलों की वर्षा के बीच ग्रामीणों ने नम आंखों से गोरी को अंतिम विदाई दी. गोरी गाय ग्रामीण परिवार से तीन पीढ़ियों से जुड़ी रही.

ढोल नगाड़ों की बीच निकाली गई "गोरी" की अंतिम यात्रा. (Video Credit : ETV Bharat)

मुकुंदपुर के देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गोरी उनके परिवार के लिए सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि मां के समान थी. गोरी अपने जीवनकाल में लगभग डेढ़ दर्जन बच्चों को जन्म दिया है. जो हमने आसपास के गांवों और रिश्तेदारियों में भेज दिए हैं. देवेंद्र शर्मा के बेटे अमित ने बताया कि गोरी का दूध पीकर उनके परिवार की तीन पीढ़ियां बड़ी हुई हैं. इसलिए गोरी हमारे लिए मां का रूप थीं.