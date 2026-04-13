आबादी और मंदिर के पास ठेके का विरोध, बागपत में महिलाओं ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा
बागपत के चमरावल गांव में आबादी के बीच शराब ठेका खोले जाने पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने ADM को ज्ञापन सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 3:45 PM IST
बागपत: बागपत जिले के चमरावल गांव में शराब ठेके को लेकर विवाद गहरा गया है. गांव के बीचों-बीच ठेका खोले जाने से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा. ग्राम प्रधान केशव त्यागी के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि वे किसी भी कीमत पर गांव में शराब की दुकान नहीं चलने देंगे. प्रशासन की ओर से ADM विनीत उपाध्याय ने ग्रामीणों की बात सुनी और दो दिनों के भीतर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है.
रविवार से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन: जनपद के चमरावल गांव में आबादी के बीच शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है. रविवार शाम को हुए हंगामे के बाद, सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बागपत जिलाधिकारी कार्यालय पर कूच किया और ठेके को स्थायी रूप से बंद करने की मांग की. विवाद की शुरुआत रविवार शाम को हुई थी जब गांव में शराब का ठेका खुलने की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोग मौके पर एकत्र हो गए. ग्रामीणों ने न केवल ठेके के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बल्कि वहां लगे बैनर को भी फाड़ दिया था.
प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी: स्थिति तनावपूर्ण होते देख पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कर ठेके को अस्थायी रूप से बंद कराया. ग्राम प्रधान केशव त्यागी ने जानकारी दी कि घनी आबादी और स्कूल-मंदिर के पास ठेका होने से गांव का माहौल पूरी तरह खराब होगा. ग्रामीणों का तर्क है कि शराब की दुकान होने से महिलाओं और बच्चों को असुरक्षा महसूस होगी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लेकर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की.
प्रशासन का दो दिन का आश्वासन: डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान ADM विनीत उपाध्याय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि दो दिन के भीतर इस समस्या का उचित समाधान निकाल लिया जाएगा. प्रशासन के इस आश्वासन के बाद ग्रामीण फिलहाल शांत हुए हैं, लेकिन उन्होंने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि ठेका स्थायी रूप से नहीं हटा तो आंदोलन और तेज होगा. इस विरोध प्रदर्शन में शशांक त्यागी, विनय ढाका, दीपक, अंकुर, सुबोध सहित लक्ष्मी, पिंकी, कमलेश और बबीता प्रमुख रूप से शामिल हुईं.
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