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पीएम मोदी के समर्थन में उतरे बागपत के सर्राफा कारोबारी, बोले- अभी न खरीदें सोना

बागपत के सर्राफा कारोबारी भाव में उतार-चढ़ाव से पहले 40 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रतिदिन करते थे.

बागपत सर्राफा बाजार
बागपत सर्राफा बाजार (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 2:31 PM IST

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बागपत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज वैश्विक संकट को देखते हुए देशवासियों से अपील की थी के जब तक हालात सामान्य न हों, सोने की खरीदारी से बचें. पीएम मोदी के अपील का समर्थन करते हुए बागपत सर्राफा व्यापारियों ने कहा कि वह देशहित को सर्वोपरि मानते हैं. इस लिए अभी वह खरीदारी नही करेंगे.

जानकारी को अनुसार, बागपत जनपद में करीब 500 छोटी-बड़ी सर्राफा की दुकानें हैं. भाव में उतार-चढ़ाव से पहले 40 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रतिदिन होता था, अब स्थिति पलट चुकी हैं. बाजार में ग्राहक नहीं हैं. लोगों के पास पैसा नहीं हैं. इसीलिए लोग शादियां तक टाल रहे हैं.

पीएम के अपील से बागपत सर्राफा बाजार निराशा नहीं है, बल्कि बाजार इसे सकारात्मक रूप से ले रहा है और अपील को देशहित के लिए आवश्यक मान रहा है. बागपत सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक कुमार जैन कहते हैं, "हम प्रधानमंत्री की बात से बिल्कुल सहमत हैं. सोना 800-900 टन हिंदुस्तान में आता है. जिसका पेमेंट डॉलर से करना पड़ता है. डॉलर के मुकाबले आज रुपया काफी छोटा हो चुका है.

हम भी कस्टमर से अपील करेंगे कि शादी में जितनी जरूरत हो उतना ही सोना खरीदें. उससे ज्यादा सोना न खरीदें. नुकसान तो होगा, लेकिन हमें देश के लिए नुकसान सहना पड़ेगा.

दूसरे सर्राफा कारोबारियों का भी कुछ ऐसा ही कहना है, उनका कहना है कि पिछले 3 दिनों में ही कारोबार में 10 से 15 फीसदी कमी आई है, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को ध्यान से सुनती है और उसका अनुसरण भी करती है. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से लेकर, संकट की घड़ी में एक साथ खडे़ होने का समय है. इसलिए बागपत का सर्राफा व्यापारी देश और प्रधानमंत्री के साथ हैं.

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