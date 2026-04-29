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भाजपा गरीबों की नहीं पूंजीपतियों की पार्टी, महिला आरक्षण पर झूठ फैला रही : माता प्रसाद पांडेय

बागपत के सिगोली तगा गांव में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय.

बागपत के सिगोली तगा गांव पहुंचे माता प्रसाद पांडेय व अन्य.
बागपत के सिगोली तगा गांव पहुंचे माता प्रसाद पांडेय व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:52 AM IST

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बागपत : "भाजपा ब्राहमण विरोधी पार्टी है. यह गरीबों की नहीं, पूंजीपतियों की पार्टी है. भाजपा सरकार में ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं. महिला आरक्षण को लेकर भाजपा विपक्ष के बारे में झूठ फैला रही है. संसद में सपा ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया. भाजपा महिला आरक्षण बिल की आड़ में चालाकी से मनमाने संशोधन कराना चाहती थी." ये बातें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मंगलवार को बागपत में कहीं.

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय मंगलवार को सिगोली तगा गांव में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे. सिगोली तगा गांव के शाकंभरी मंदिर में 108 रामायण पाठ, 108 अखंड पाठ का आयोजन किया गया. जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया और मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम की जयंती पर अवकाश रखने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था.

माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की हत्या की गई है. संसद में सपा ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया. भाजपा महिला आरक्षण बिल की आड़ में चालाकी से संशोधन करना चाहती थी. सपा सरकार महिला आरक्षण के विरोध में नही है. यूसीजी बिल पर कहा कि भाजपा नि पिछड़ों की, न दलितों की पार्टी है. यह सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है और उनके इशारों पर काम करती है.

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MATA PRASAD PANDEY

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