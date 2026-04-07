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बागपत में बड़ौत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से रिटायर्ड RPF दारोगा की मौत, पानी लेने उतरे थे नीचे

बागपत: बागपत के बड़ौत रेलवे स्टेशन पर सोमवार की रात दिल्ली-शामली पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक सेवानिवृत्त कर्मी की दर्दनाक मृत्यु हो गई. रिटायर्ड कर्मचारी की पहचान 62 वर्षीय ब्रजलाल के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के निवासी थे. रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बड़ौत रेलवे स्टेशन पर पैर फिसला: GRP के SI प्रदीप कुमार बताया कि ब्रजलाल दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 54057 से अपने घर लौट रहे थे. रात्रि करीब 10:30 बजे जब ट्रेन बड़ौत रेलवे स्टेशन पर रुकी, तो वे पानी लेने के लिए कोच से नीचे उतरे थे. इसी दौरान ट्रेन चलने लगी और रिटायर्ड दारोगा ने दौड़कर सवार होने की कोशिश की. दुर्भाग्यवश उनका पैर फिसल गया और वे ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई.

6 महीने पहले ही हुए थे रिटायर: हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी के SI प्रदीप कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन के नीचे से शव को बाहर निकाला और बृजलाल के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर परिजनों को सूचित किया. ब्रजलाल बरेली में आरपीएफ में तैनात रहे थे और करीब छह महीने पहले ही अपनी सेवाओं से मुक्त हुए थे. वे मूल रूप से सहारनपुर की रेलवे कॉलोनी, ओजपुरा के रहने वाले थे.