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बागपत सुसाइड केस: होटल के कमरे में तड़पता मिला प्रेमी जोड़ा; युवती की मौत, युवक की हालत गंभीर

बागपत के बड़ौत में छपरौली रोड स्थित एक होटल में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया. इसमें युवती की मौत हो गई.

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बिनोली थाने में दर्ज थी युवती की गुमशुदगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 9:57 PM IST

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बागपत: बागपत के बड़ौत स्थित एक होटल में फतेहपुर पुट्टी गांव की युवती और हिलवाड़ी गांव के युवक ने चेक इन किया था. इसके कुछ ही देर बाद दोनों होटल के कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में तड़पते हुए पाए गए.

आनन-फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया. छपरौली रोड स्थित इस होटल में सोमवार को हुए इस वाकये से इलाके में सनसनी फैल गई है.

जानकारी देतीं सीओ अंशु जैन. (Video Credit: ETV Bharat)

प्रेमी युगल ने खाया जहरीला पदार्थ: सीओ अंशु जैन ने बताया कि होटल के कमरे में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया था. इस कारण युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक की हालत बेहद गंभीर बतायी जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

होटल कर्मचारियों की सूचना पर दौड़ी पुलिस: यह वाकया बड़ौत के छपरौली रोड पर स्थित एक होटल में हुआ, जहां दोनों मिलने पहुंचे थे. होटल में पहुंचने के कुछ देर बाद ही दोनों ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जहरीला पदार्थ खा लिया. होटल कर्मचारियों ने जब कमरे के अंदर दोनों की हालत बिगड़ते देखी, तो तत्काल स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवती को बचाया नहीं जा सका.

युवती पहले भी हो चुकी थी लापता, केस दर्ज: युवक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे तत्काल हायर सेंटर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है. सीओ अंशु जैन ने कहा कि शाम 5 बजे 112 हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक युवक और युवती ने होटल में आत्महत्या की कोशिश की है. इसी सूचना पर पुलिस और होटल संचालक के सहयोग से दोनों को अस्पताल ले जाया गया था. जांच में यह भी पता चला है कि मार्च के महीने में भी युवती घर से चली गई थी, जिस संबंध में थाना बिनोली पर FIR दर्ज है.

यह भी पढ़ें- राजू पाल मर्डर केस: हाईकोर्ट से आरोपी आबिद को बड़ी राहत, उम्रकैद की सजा निलंबित और मिली जमानत

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