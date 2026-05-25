ETV Bharat / state

बागपत में कूलर ठीक करने के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस से भिड़े ग्रामीण

गांव में पुलिस बल तैनात: फिलहाल गांव में बनी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार हिलवाड़ी गांव का रहने वाला 28 वर्षीय चंद्रपाल गांव में ही पंखा और कूलर ठीक करने का निजी काम करता था. बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ युवकों पर चंद्रपाल के पंखा ठीक करने के रुपये काफी समय से बकाया थे. परिजनों का आरोप है कि इन्हीं पैसों के बहाने युवकों ने चंद्रपाल को घर से बुलाया और उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की.

इस वारदात के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव में हत्या का मामला सामने आया है. यहां पैसे देने और उपकरण की खराबी ठीक करने के बहाने बुलाकर एक इलेक्ट्रीशियन की कथित तौर पर गर्दन तोड़कर हत्या कर दी गई.

गर्दन तोड़कर चंद्रपाल को उतारा मौत के घाट: इस जानलेवा मारपीट के दौरान आरोपियों ने चंद्रपाल की गर्दन तोड़कर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. जैसे ही इस जघन्य घटना की जानकारी परिजनों को मिली, पूरे परिवार में कोहराम मच गया. आक्रोशित परिजन और ग्रामीण आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव के साथ धरने पर बैठ गए. प्रदर्शन कर रहे लोगों का सीधा आरोप था कि स्थानीय पुलिस इस गंभीर मामले में कार्रवाई करने में घोर लापरवाही बरत रही है.

पुलिस की कार्रवाई से भड़का आक्रोश: हालात को हाथ से बाहर निकलते देख जिले के आला पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया. इसी बीच बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थिति बिगड़ने के डर से शव को जबरन उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामीण और भड़क गए, जिससे कुछ देर के लिए माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया. बाद में एएसपी और सीओ बड़ौत ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया.

आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस: वरिष्ठ अधिकारियों केआश्वासन के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग शांत हुए और धरना समाप्त किया. इस वारदात के बाद से ही पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और तनाव का माहौल बना हुआ है. एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस की टीमें लगातार मामले की जांच में जुटी हैं और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित: उन्होंने बताया कि बड़ौत थाना क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव में बबलू नाम के एक व्यक्ति ने अपना खराब कूलर चंद्रपाल को ठीक करने के लिए दिया था. इसी कूलर में दोबारा खराबी आने और रुपयों के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में हिंसक मारपीट हो गई. इस मारपीट में चंद्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तुरंत CHC बड़ौत ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने पीड़ित पक्ष से तहरीर ले ली है और मुख्य आरोपी बबलू की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमें गठित कर दी हैं.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अदालती आदेशों पर मूकदर्शक बनी रही सरकार, बेसिक शिक्षा सचिव 4 हफ्ते में लें निर्णय