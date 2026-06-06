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बागपत में क्रिकेट विवाद में हत्या: खाकी पहनने का सपना रह गया अधूरा, दो दिन बाद थी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ने वाला राशिद 2 दिन बाद होने वाली यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था.

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बड़ौत के बावली गांव में क्रिकेट खेलने के दौरान मर्डर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 5:00 PM IST

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बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत शहर कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव में क्रिकेट खेलने के दौरान खिलाड़ियों के बीच हुआ एक बेहद मामूली विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया. खेल के मैदान में हुई इस हिंसक मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए राशिद की दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई है.

राशिद की मौत के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

जानकारी देती पत्नी. (Video Credit: ETV Bharat)

बैट से सिर पर किए ताबड़तोड़ वार: राशिद की पत्नी नवाल ने बताया कि 4 जून को बावली गांव के मैदान में कुछ स्थानीय युवक क्रिकेट मैच खेल रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर मैदान में मौजूद खिलाड़ियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. यह विवाद इतना बढ़ गया कि विरोधी गुट के दबंग आरोपियों ने राशिद पर क्रिकेट बैट से जानलेवा हमला कर दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपियों ने राशिद के सिर पर क्रिकेट बैट से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर मैदान में ही गिर पड़ा.

दिल्ली के अस्पताल में तोड़ा दम: राशिद के ससुर नसीम ने बताया कि इस वारदात के बाद परिजन घायल राशिद को लहूलुहान हालत में स्थानीय अस्पताल लेकर भागे थे. अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत और सिर की गहरी चोट को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत दिल्ली के हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था. दिल्ली के अस्पताल में पिछले दो दिनों से वह वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था. तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों की टीम राशिद की जान नहीं बचा सकी और उसने दम तोड़ दिया.

खाकी पहनने का सपना रह गया अधूरा: राशिद की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, तो वहां मातम छा गया. राशिद के ससुर नसीम ने बताया कि राशिद का सपना उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना था. वह मात्र दो दिन बाद होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर रहा था. लेकिन इस परीक्षा से ठीक पहले ही कुछ दबंगों की आपसी रंजिश और क्रूरता ने उसकी जिंदगी का अंत कर दिया.

घर से बुलाकर की साजिशन हत्या: इधर, युवक की मौत होते ही आरोपी पक्ष के सभी लोग विधिक कार्रवाई के डर से अपने-अपने घरों पर ताले लटकाकर गांव से फरार हो गए. बड़ौत कोतवाली पुलिस की कई टीमें फरार हत्यारोपियों की संभावित ठिकानों पर तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं. पत्नी नवाल का आरोप है कि राशिद अपने घर पर पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था. तभी गांव के दो युवक उसे घर से बुलाकर खेल के मैदान में ले गए और साजिशन उसकी हत्या कर डाली.

हत्या की धाराओं में बदला मुकदमा: बड़ौत के क्षेत्राधिकारी अंशु जैन ने बताया कि इस प्रकरण में पीड़ित पिता की ओर से दो दिन पहले ही शिकायत दर्ज कराई गई थी. शुरुआती दौर में पुलिस ने मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. अब अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो जाने के बाद इस पूरे मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम कर आगे की सख्त विधिक कार्रवाई तेज कर दी गई है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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