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बागपत व्यापारी पिता-पुत्र हत्याकांड; पीड़ित परिवार से मिले सांसद अतुल गर्ग, हर संभव मदद का दिया भरोसा

व्यापारी पिता पुत्र हत्याकांड पीड़ित परिवार से मिले सांसद अतुल गर्ग हर संभव न्याय का दिलाया भरोसा

सांसद अतुल गर्ग व अन्य.
सांसद अतुल गर्ग व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 8:58 PM IST

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बागपत : बड़ौत के चर्चित व्यापारी पिता-पुत्र हत्याकांड के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं. इसी क्रम में रविवार को गाजियाबाद से भाजपा सांसद अतुल गर्ग पीड़ित परिवार के आवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. बड़ौत में हुई इस सनसनीखेज वारदात में व्यापारी पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पूरे जिले में आक्रोश और शोक का माहौल है.

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सांसद अतुल गर्ग ने दिवंगत व्यापारी और उनके पुत्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इसके बाद परिवार के सदस्यों से बातचीत की. उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उनके साथ है. दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भाजपा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. "योगी सरकार में न्याय मिलने में देरी नहीं होती, जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा. यह बहुत बड़ी घटना है, जिस घर में मां का पति और बेटा एक साथ चले गए हो, उससे बड़ी घटना नहीं हो सकती." इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे.

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