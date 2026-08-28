ETV Bharat / state

बागपत में हादसा: चलती ट्रेन के गेट पर पैर लटकाकर बैठना पड़ा भारी, प्लेटफॉर्म से टकराकर दो युवक गंभीर रूप से घायल

एक युवक का पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आकर बुरी तरह कुचल गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: चलती ट्रेन के गेट पर बैठकर पैर बाहर लटकाना दो युवकों के लिए भारी पड़ गया. दिल्ली-सहारनपुर वाया शामली रेल मार्ग पर शुक्रवार को असारा रेलवे हाल्ट के पास हुए हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. प्लेटफॉर्म के नजदीक पहुंचने का अंदाजा नहीं लग पाने के कारण दोनों के पैर प्लेटफॉर्म से टकरा गए. तेज झटके के बाद दोनों ट्रेन से नीचे जा गिरे.

ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच कुचला पैर: हादसे में एक युवक का पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आकर बुरी तरह कुचल गया. जानकारी के अनुसार संभल निवासी हफीज और बिजनौर निवासी कासिफ कलियर शरीफ से दर्शन कर ट्रेन से वापस अपने घर लौट रहे थे. शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे ट्रेन असारा रेलवे हाल्ट के पास पहुंची. दोनों युवक ट्रेन के गेट पर बैठे हुए थे और उनके पैर बाहर लटक रहे थे.

संतुलन बिगड़ने से मची अफरातफरी: इसी दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म के करीब पहुंची और दोनों के पैर प्लेटफॉर्म से टकरा गए. प्लेटफॉर्म से पैर टकराते ही दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे चलती ट्रेन से नीचे जा गिरे. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. यात्रियों और आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को संभाला.

अस्पताल में भर्ती, हफीज की हालत गंभीर: हादसे में हफीज का पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आकर बुरी तरह कुचल गया, जबकि कासिफ को भी गंभीर चोटें आईं. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों युवक कलियर शरीफ से दर्शन कर खुशी-खुशी अपने घर लौट रहे थे, लेकिन कुछ क्षणों की लापरवाही ने पूरे सफर को दर्दनाक हादसे में बदल दिया.