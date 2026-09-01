इलेक्ट्रॉनिक युग में भी फीकी नहीं पड़ी हाथ से बनी आटा चक्की की चमक, बेजोड़ नक्काशी से विदेश तक डिमांड!
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता जावेद अल्वी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 7:31 AM IST
बागपत: अंगदपुर जोहड़ी गांव आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहा है. खेल की दुनिया में अपनी धाक जमाने के बाद, अब इस गांव का पारंपरिक 'आटा चक्की' उद्योग वैश्विक पहचान बन चुका है. यहां के कारीगरों द्वारा हाथों से बारीक नक्काशी कर तैयार की जाने वाली उन्नत आटा चक्कियों की मांग पड़ोसी देशों में तेजी से बढ़ी है. समय के साथ अपग्रेड हुई इस कला ने गांव की तस्वीर बदल दी है.
विरासत का बेजोड़ हुनर: अंगदपुर जोहड़ी गांव में चक्की बनाने का काम कोई नया नहीं है. यह कला कारीगरों को अपने दादा-परदादाओं से विरासत में मिला है. करीब 5 दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये कारीगरी चलती आ रही है. शुरुआती दौर में जब बिजली की चक्कियां नहीं थीं, तब यहां हाथ से चलने वाली पारंपरिक घरेलू छोटी चक्कियां बनाई जाती थीं.
इस गांव में पिछले 40 वर्षों से चक्की बनाने का कार्य होता है. लोग यहां के आटा चक्की को काफी पसंद कर रहे हैं. राजेश कुमार, ग्रामीण
विशेष पत्थर से सेहत का ख्याल: इस चक्की को तैयार करने में राजस्थानी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है. ये पत्थर अपनी अत्यधिक कठोरता और मजबूती के लिए जाने जाते हैं. इनकी सघनता (Density) इतनी सटीक होती है कि लगातार घर्षण के बाद भी ये बहुत धीमी गति से घिसते हैं. राजस्थान के इन पत्थरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पिसाई के दौरान पैदा होने वाली गर्मी को ये सोख लेते हैं. इससे चक्की का पाट गर्म नहीं होता और निकलने वाला आटा बिल्कुल ठंडा रहता है. गर्म न होने के कारण आटे के प्राकृतिक विटामिन, फाइबर और पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं.
राजस्थान से पत्थर लाकर यहां चक्कियां तैयार की जाती हैं. यहां की चक्की जो तैयार होती है उसमें आटा बहुत ही बारीक और अच्छे तरीके से पिसाई की जाती है. इसकी क्वालिटी को देखते हुए ही लोग इसे काफी पसंद करते हैं. 5 हजार से लेकर 25 हजार तक की चक्कियां तैयार की जाती हैं- राजेश कुमार, ग्रामीण
हाथ की कला, करोड़ों का बिजनेस!: बागपत के जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंगदपुर जोहड़ी गांव के ग्रामीण अपने हाथ की कला से देशभर में अपनी पहचान बनाने के साथ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. यहां के 50 फीसदी लोग आटा चक्की बनाने का काम करते हैं. हाथ से बनी चक्की की डिमांड इतनी है कि यहां पर लोग दूर-दूर से आकर इस आटा चक्की को खरीद कर ले जाते हैं.
25 वर्षों से इस चक्की बनाने के कार्य को कर रहे हैं. अन्य लोगों को देखते हुए चक्की बनाने की सोची. अन्य कोई आमदनी का स्रोत नहीं था. चक्की बनाकर आगे बढ़ने का कार्य किया. आज के समय में खुद भी चक्की बनाते हैं और अन्य लोगों को रोजगार दे रहे हैं.हम सरकार से मदद की अपील करते हैं जिससे व्यापार का दायरा बढ़ सके- संजीव तोमर, चक्की निर्माता
समय के साथ बदलाव: बदलते दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक चक्कियों ने बाजार पर कब्जा करना शुरू किया, तो अंगदपुर के कारीगरों ने अपनी कला को खत्म नहीं होने दिया. उन्होंने खुद को अपग्रेड किया. आज वे पारंपरिक पत्थरों को ही आधुनिक मोटर और लोहे के स्टैंड वाले फ्रेम (मशीनी चक्कियों) में फिट करके बेचते हैं. जिससे बटन दबाओ और पलभर में कई कुंतल गेंहू, दाल की पिसाई हो जाती हैं. यही वजह है कि आधुनिक युग में भी इसकी डिमांड कम होने के बजाय बढ़ी है.
बागपत का अंगदपुर गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि यदि पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक का साथ मिल जाए, तो वह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकती है. इलेक्ट्रॉनिक चक्कियों के इस दौर में भी हाथ से बनी चक्की की यह गूंज हमारे देश की आत्मनिर्भरता को दर्शाती है.
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