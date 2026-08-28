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अखिलेश पर चल रही राहु की महादशा, तारीफ में कही ऐसी बात : नंद किशोर गुर्जर

पुरा महादेव मंदिर में शीश नवाते भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर. ( Photo Credit : ETV Bharat )