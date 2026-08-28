अखिलेश पर चल रही राहु की महादशा, तारीफ में कही ऐसी बात : नंद किशोर गुर्जर
सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए कहा, हिंदू वोट चाहिए तो श्रीकृष्ण मंदिर बनवाने की घोषणा करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 3:01 PM IST
बागपत : रक्षाबंधन पर्व पर पुरा महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ को राखी बांधने पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर विवादित और तीखे बयान दिए. गुर्जर ने कहा कि अखिलेश यादव की बातों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन पर राहु की महादशा चल रही है. वह जो बोलेंगे, उसका उल्टा ही असर होगा. उन्होंने अखिलेश को अपनी राहु दशा का उपाय करने की सलाह दी है.
भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर रक्षाबंधन पर्व पर पुरा महादेव मंदिर पहुंचे थे. यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ को राखी बांधकर पूजा-अर्चना की और प्रदेश व देश की खुशहाली की कामना की. इसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि अखिलेश यादव 2032 तक चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि वह राजनीति कर रहे हैं. विधायक ने कहा कि ब्राह्मणों को लेकर की गई टिप्पणी और महिलाओं के संबंध में दिए गए बयानों को भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी पर की जा रही टिप्पणी भी इसी का परिणाम है और अब अखिलेश जयंत चौधरी के पीछे पड़े हुए हैं.
सपा पर हमला बोलते हुए लोनी विधायक ने कहा कि यदि चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव को राजनीति नहीं सिखाई होती तो साइकिल की हवा निकल गई होती. अखिलेश यादव राजनीति की साइकिल में लगातार पंचर ही लगा रहे होते. यदि अखिलेश यादव स्वयं को हिंदू और सनातनी मानते हैं और हिंदुओं का वोट चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर बनवाने की घोषणा करनी चाहिए.
नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया कि हिंदू समाज सपा को वोट नहीं देगा. उन्होंने सपा समर्थकों से भी विचार करने की अपील की. कहा कि जो भगवान राम का नहीं है, वह सनातनी नहीं हो सकता. साथ ही अखिलेश यादव को अपनी राहु दशा का उपाय करने की सलाह दी. आगामी विधानसभा चुनाव में यदि सपा को 27 सीट भी मिल जाती हैं तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी.
अखिलेश यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने पर नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अखिलेश ने मुस्लिम महिलाओं की घर वापसी कराई है और यह बहुत अच्छा कार्य हुआ है. इसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव को बधाई भी दी. शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के सवाल पर नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
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