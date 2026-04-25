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बागपत पिटबुल हमला: आदमपुर में कुत्ते ने युवक की उंगली काटकर की अलग, इलाके में दहशत

बागपत के आदमपुर में एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने तीन युवकों पर हमला कर दिया. एक युवक की उंगली कटकर अलग हो गई.

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उंगली काटने वाले शिकारी पिटबुल की तलाश में जुटी बागपत पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 8:29 PM IST

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बागपत: जनपद के आदमपुर गांव में शनिवार को उस वक्त कोहराम मच गया, जब एक आवारा घूम रहे पालतू पिटबुल कुत्ते ने ग्रामीणों पर जानलेवा हमला बोल दिया. इस हिंसक हमले में तीन युवक बुरी तरह लहूलुहान हो गए, जबकि एक युवक की उंगली कुत्ते ने जड़ से काटकर अलग कर दी. खून से लथपथ युवक अपनी कटी हुई उंगली हाथ में लेकर इलाज के लिए दर-दर भटकता रहा. लेकिन संवेदनहीनता का आलम यह रहा कि क्षेत्र के कई निजी अस्पतालों ने उपचार देने तक से हाथ खड़े कर दिए.

उंगली काटकर अलग कर दी: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब आठ बजे गांव की गलियों में सफेद रंग के एक खूंखार पिटबुल ने अचानक हमला शुरू कर दिया. सबसे पहले इसकी चपेट में वासुदेव आया, जो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था. कुत्ते ने बिजली की फुर्ती से हमला कर वासुदेव के हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उंगली का एक हिस्सा काटकर अलग कर दिया. वासुदेव ने जैसे-तैसे पड़ोसी के घर में घुसकर अपनी जान बचाई.

कटी उंगली हाथ में लेकर भटकता रहा पीड़ित: व्यवस्था की लाचारी देखिए कि घायल वासुदेव अपनी कटी हुई उंगली के साथ बड़ौत के कई बड़े निजी अस्पतालों में पहुंचा. वहां चिकित्सकों ने उंगली जोड़ने की प्रक्रिया को जटिल बताकर इलाज करने से साफ पल्ला झाड़ लिया. रात भर तड़पने के बाद शनिवार दोपहर पीड़ित जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसे प्राथमिक उपचार मिला. इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. विजय प्रकाश ने उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया और आगे के उपचार की प्रक्रिया शुरू की.

शिकारी पिटबुल की तलाश में पुलिस: पिटबुल के हमले का शिकार केवल वासुदेव ही नहीं हुआ, बल्कि बादल और रितिक नाम के युवकों को भी इस कुत्ते ने निशाना बनाया. हमले के बाद कुत्ता जंगल की ओर भाग निकला है, जिसके गले में पट्टा होने से साफ है कि यह किसी की लापरवाही का नतीजा है. आदमपुर में इस वक्त दहशत का आलम यह है कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भीतर से बंद कर लिए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि हिंसक कुत्ते के खुलेआम घूमने के बावजूद प्रशासन उसे पकड़ने के लिए गंभीर नहीं है.

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