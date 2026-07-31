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अब बच जाएगा सोलन के लोगों का अपना बैंक, सरकार ने बैंक के खाते में डाले 20 करोड़ रुपए

द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हिमाचल सरकार ने ₹20 करोड़ की सहायता राशि जारी की. कैपिंग हटाने का किया गया आग्रह.

द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हिमाचल सरकार ने ₹20 करोड़ की सहायता राशि जारी की
द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हिमाचल सरकार ने ₹20 करोड़ की सहायता राशि जारी की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 6:24 PM IST

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सोलन: द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 62 हजार खाताधारको और करीब 11 हजार शेयरहोल्डरों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 20 करोड़ की सहायता राशि जारी की है. इस फैसले से करीब 72 हजार खाताधारकों और शेयर धारकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है.

बीते कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन के क्यारी घाट में एचआरटीसी की नई बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा था कि बघाट बैंक के रिवाइवल को लेकर प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठा रही है. सरकार बैंक की स्थिति को सुधारने के लिए पूरी तरह से गंभीर है और किसी भी कीमत पर बघाट बैंक को डूबने नहीं दिया जाएगा. इस आश्वासन पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और बैंक के खाते में 20 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं. बता दे की बैंक के प्रशासकों ने सरकार को यह प्रपोजल भेजी थी जिस पर सरकार ने मदद जारी की.

बैंक के प्रशासक नीरज सूद ने कहा है कि 'राज्य सरकार ने बैंक के खाते में 20 करोड रुपए डाल दिए हैं. इससे बैंक के रिवाइवल में परेशानी नहीं होगी, हालांकि खाताधारको और शेयरहोल्डरों से अपील है कि वह बैंक में जमा राशि का कुछ हिस्सा दें, ताकि बैंक जल्द से जल्द रिवाइव करें और पहले की तरह कारोबार शुरू हो सके. अब आरबीआई से लिक्विडेशन के नोटिस को विड्रॉ करने के साथ-साथ कैपिंग हटाने का भी आग्रह किया जाएगा, ताकि बैंक पहले की तरह काम शुरू कर सके.'

2 सप्ताह में डिफॉल्टर्स ने जमा की 20 लाख के आस-पास की राशि

बता दें की सोलन का बघाट बैंक पिछले काफी समय से वित्तीय संकट और लिक्विडिटी की समस्या से जूझ रहा था, जिससे इसके हजारों ग्राहकों और शेयर धारकों की पूंजी पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे अब सरकार की ओर से यह बड़ी वित्तीय मदद मिलने के बाद बैंक का रिवाइवल होना लगभग हो चुका है, क्योंकि डिफॉल्टरों ने भी अब बैंक के लोन की राशि को चुकाना शुरू कर दिया है. सख्ती के बाद दो सप्ताह में ही करीब 20 लाख रुपए के आसपास राशि जमा भी हो चुकी है, हालांकि अब शेयर होल्डर और खाता धारकों पर निर्भर करता है कि वो बैंक में अपना कितना शेयर देते हैं, ताकि जल्द से जल्द बैंक से कैंपिंग हटे और यह दोबारा से खड़ा हो सके.

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