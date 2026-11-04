बागेश्वर के वकील धीरेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, गिरफ्तार महिला ने बताया ये कारण
इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश का आरोप, महिला ने रॉड से किया वार तो चली गई जान, फिर नदी में फेंका था शव
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 2:17 PM IST
बागेश्वर: 16 दिनों से लापता चल रहे अधिवक्ता धीरेन्द्र परिहार उर्फ कक्कू (35) की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर तीन नवंबर की शाम गोमती नदी के पास से अधिवक्ता का शव बरामद किया गया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है.
बागेश्वर में वकील हत्याकांड का खुलासा: बागेश्वर के एसपी जितेन्द्र कुमार मेहरा ने मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उनके अनुसार, तल्ली बाजार बागनाथ वार्ड निवासी नन्दी परिहार ने 31 अक्टूबर को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उनका पुत्र धीरेन्द्र परिहार 17 अक्टूबर की शाम करीब छह बजे बागेश्वर बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की.
कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने लापता धीरेन्द्र परिहार की हत्या का पर्दाफाश करते हुए त्वरित कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 17/10/2026 की रात्रि में धीरेन्द्र परिहार अत्यधिक शराब के नशे में उसके घर आया तो उसके द्वारा उसका विरोध किया गया। जब वह उससे जोर जबरदस्ती करने लगा https://t.co/8tg2EQ1twP— Bageshwar Police Uttarakhand (@PoliceBageshwar) November 4, 2026
पुलिस ने ऐसे सुलझाईं ब्लाइंड केस की कड़ियां: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ मोबाइल सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच शुरू की. जांच में धीरेन्द्र का एक महिला के मोबाइल नंबर से लगातार संपर्क होना सामने आया. गुमशुदगी के दिन भी उसकी आखिरी बातचीत इसी नंबर पर हुई थी. मोबाइल नंबर की जांच में उसकी पहचान नुमाइशखेत निवासी के रूप में हुई.
सीसीटीवी और स्कूटी बनी अहम कड़ी: पुलिस ने महिला के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान दो नवंबर को धीरेन्द्र की स्कूटी चिल्ड्रन पार्क नुमाइशखेत के पास खड़ी मिली. वहीं, 19 अक्टूबर की रात संदिग्ध महिला की कार की आवाजाही भी सीसीटीवी में दिखाई दी. इसके बाद पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने घटना का खुलासा किया.
महिला ने बताया ये कारण: पुलिस के मुताबिक, महिला ने बताया कि 17 अक्टूबर की रात धीरेन्द्र नशे की हालत में उसके घर पहुंचा था. वहां दोनों के बीच विवाद हुआ और धीरेन्द्र द्वारा जबरदस्ती करने पर उसने गुस्से में घर में रखी लोहे की रॉड से उसके सिर पर दो वार कर दिए. इससे धीरेन्द्र मौके पर गिर पड़ा. काफी देर तक होश नहीं आने पर महिला ने शव को अपनी चारपाई के नीचे छिपा दिया.
ऐसे ठिकाने लगाया शव: महिला ने अगले दिन अपने भाई को घटना की जानकारी दी. इसके बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. पुलिस के अनुसार, 19 अक्टूबर की रात दोनों ने शव को कार संख्या UK02B-3843 की पिछली सीट पर रखा और बागेश्वर-गिरेछीना मोटर मार्ग पर थुनाई बैंड के पास से नीचे नदी में फेंक दिया.
महिला और उसका भाई गिरफ्तार: पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर सर्च अभियान चलाकर तीन नवंबर की शाम नदी के पास से सड़ी-गली अवस्था में शव बरामद किया. साथ ही घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड और कार भी कब्जे में ले ली. पुलिस ने मुकदमे में हत्या, साक्ष्य मिटाने और अन्य संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
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