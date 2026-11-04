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बागेश्वर के वकील धीरेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, गिरफ्तार महिला ने बताया ये कारण

बागेश्वर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वकील धीरेंद्र हत्याकांड का खुलासा किया ( Courtesy- Bageshwar Police )

बागेश्वर: 16 दिनों से लापता चल रहे अधिवक्ता धीरेन्द्र परिहार उर्फ कक्कू (35) की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर तीन नवंबर की शाम गोमती नदी के पास से अधिवक्ता का शव बरामद किया गया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है.

बागेश्वर में वकील हत्याकांड का खुलासा: बागेश्वर के एसपी जितेन्द्र कुमार मेहरा ने मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उनके अनुसार, तल्ली बाजार बागनाथ वार्ड निवासी नन्दी परिहार ने 31 अक्टूबर को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उनका पुत्र धीरेन्द्र परिहार 17 अक्टूबर की शाम करीब छह बजे बागेश्वर बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की.

पुलिस ने ऐसे सुलझाईं ब्लाइंड केस की कड़ियां: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ मोबाइल सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच शुरू की. जांच में धीरेन्द्र का एक महिला के मोबाइल नंबर से लगातार संपर्क होना सामने आया. गुमशुदगी के दिन भी उसकी आखिरी बातचीत इसी नंबर पर हुई थी. मोबाइल नंबर की जांच में उसकी पहचान नुमाइशखेत निवासी के रूप में हुई. सीसीटीवी और स्कूटी बनी अहम कड़ी: पुलिस ने महिला के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान दो नवंबर को धीरेन्द्र की स्कूटी चिल्ड्रन पार्क नुमाइशखेत के पास खड़ी मिली. वहीं, 19 अक्टूबर की रात संदिग्ध महिला की कार की आवाजाही भी सीसीटीवी में दिखाई दी. इसके बाद पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने घटना का खुलासा किया.