बिना सूचना रात में मंत्री दिलावर के कोटा आवास पहुंचे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, कथा सुनने आई बहनों के घर पी चाय
बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रामगंज मंडी में उन दो बहनों के घर अचानक पहुंचे, जिन्होंने घर चाय का न्योता दिया था.
Published : January 25, 2026 at 10:19 AM IST
कोटा: बागेश्वर पीठ के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों जिले के रामगंज मंडी में श्री गौमाता महोत्सव और राम कथा कर रहे हैं. शनिवार की कथा के बाद आचार्य धीरेंद्र शास्त्री रात में बिना पूर्व सूचना के कोटा रवाना हो गए, जहां कथा आयोजक और मुख्य यजमान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के रंगबाड़ी स्थित निवास पहुंचे. दिलावर के घर पर उनके परिवार से मिले और परिजनों को आशीर्वाद दिया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दिलावर के निवास के बाहर खड़े थे, जिनमें कई चिकित्सकों के साथ प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी थे. उसके बाद कोटा के कंचन रिसोर्ट में बागेश्वर धाम सरकार शिष्य मंडल के कार्यकर्ताओं और साधकों से मिलने पहुंचे. यहां से देर रात रामगंज मंडी रवाना हुए और 12:00 बजे बाद कथा में अपने घर चाय पीने के लिए आमंत्रित करके गई दो बहनों के घर पहुंचे.
कथा में किया था चाय पीने का वादा, देर रात निभाया: आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कथा सुनने आई भावना और खुशबू राठोर से घर चाय पीने का वादा किया था. अचानक रात 12:00 बजे रामगंजमंडी की गलियों में पुलिस के सायरन के साथ भारी जाप्ता इनके घर के पास पहुंच गया. घर में सभी लोग सो गए थे, उन्हें जगा कर बताया गया कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री आ रहे हैं, तब सब चौंक गए. रात 12:15 के आसपास शास्त्री मंत्री मदन दिलावर के साथ उनके निवास पहुंचे और परिजनों से काफी देर चर्चा की, तब पड़ोसी भी उनके घर पर पहुंच गए थे.आचार्य शास्त्री ने कहा कि दोनों बहनों ने कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री को अपना भाई बनाने की इच्छा प्रकट करते राखी बांधी थी.राखी बांधने के बाद अपने भाई आचार्य धीरेंद्र से निवेदन किया था कि वह उसके घर चाय पीने आए.
यकीन ही नहीं हुआ: दोनों बहनों के पिता लालचंद राठौर और माता हेमलता राठौर ने आचार्य को बताया कि यह अक्सर उनसे ऐसी बातें किया करती थी, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता था. कई बार बेटी को समझाया भी कि यह संभव नहीं है, लेकिन आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कभी भी उसके घर चाय पीने नहीं आएंगे. आचार्य शास्त्री ने बच्चियों के पिता लालचंद राठौर को बागेश्वर धाम का कूपन भी दिया।
शिष्यों को नाराज नहीं करता गुरु: बागेश्वर धाम सरकार शिष्य मंडल का कोटा के बोरखेड़ा इलाके के कंचन रिसोर्ट में कार्यक्रम था. यह 22 जनवरी को रद्द हो गया था. ऐसे में कुछ शिष्यों ने नाराजगी जताई थी. इसका जिक्र करते हुए आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने रिसोर्ट में शनिवार देर रात कहा कि गुरु कभी भी शिष्यों को नाराज नहीं करता है. सेवक अनुज शर्मा का नाम लेते हुए कहा कि यह ज्यादा ही निराश हो गया था. आप सब लोगों से मिलने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं नहीं आ पाया. इसीलिए मैंने तत्काल यह कार्यक्रम बनाया और मिलने पहुंचा हूं.
रात में पांडाल में भक्तों से संवाद: धीरेंद्र शास्त्री की कथा के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे गूंदी फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में बने पांडाल में ही रुके हैं. ऐसे में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री देर रात 1:00 बजे वहां भी पहुंचे. अचानक उनके वहां पहुंचने के बाद श्रद्धालु जाग गए. करीब आधे घंटे तक उन्होंने श्रद्धालुओं से बात की. कुछ श्रद्धालुओं के प्रश्नों के जवाब भी दिए. इसके बाद वापस अपने अस्थायी निवास चारधाम पहुंच गए.