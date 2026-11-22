वृंदावन में धीरेंद्र शास्त्री बोले- हम तो आ गए, कुछ दिनों के लिए कृष्ण भक्त बने लोग कब आएंगे
तमाम विवादों के बीच पं. धीरेंद्र शास्त्री ने राजा भैया द्वारा कुंडा में आयोजित भव्य रामकथा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:45 AM IST
मथुरा: बागेश्वर धाम सरकार पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन पहुंचे. श्रीकृष्ण पर तथाकथित विवादित बयान के बाद पहली बार वृंदावन पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री ने संतों से मुलाकात की. इसके बाद बांके बिहारी का दर्शन करने पहुंचे. वहां उन्होंने कहा कि मैं सभी बृजवासियों से नाक रगड़कर माफी मांगता हूं.
10 अक्टूबर 2026 को पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कथा के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को सीधा-सादा और श्रीकृष्ण को टेढ़ा-मेढ़ा बताया था. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. मथुरा-वृंदावन के संत भी विरोध पर उतर आए. इतना हीं नहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो धीरेंद्र शास्त्री को यूपी में घुसने नहीं देने तक की अपील कर डाली थी.
तमाम विवादों के बीच पं. धीरेंद्र शास्त्री ने राजा भैया द्वारा कुंडा में आयोजित भव्य रामकथा की. भक्तों का सैलाब उमड़ा और कोई विरोध करने नहीं पहुंचा. इस कथा के बाद धीरेंद्र शास्त्री सीधे वृंदावन पहुंचे.
वृंदावन पहुंचकर उन्होंने साधु-संतों से आशीर्वाद लिया. यह भी कहा कि मैं सभी साथ बृजवासी और संतों के बीच में नाक रगड़कर माफी मांगता हूं कि कोई विवादित बयान नहीं दूंगा. भगवान हमारे आराध्य हैं. सभी का एक स्वरूप है और सभी पूजनीय हैं.
धीरेंद्र शास्त्री ने कहा बृजभूमि में सभी बृजवासियों, सभी साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूं. हम बहुत जल्दी ब्रज में वास करने वाले हैं. संतों के साथ में बैठकर चाय की चौकड़ी लगाएंगे. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा हम बांके बिहारी तीन कारणों से आए हैं. एक तो बाबूजी का जन्मोत्सव है. दूसरा गौरी गोपाल आश्रम में निर्धन कन्याओं का विवाह समारोह और तीसरा बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए.
धीरेंद्र शास्त्री ने अपने वायरल वीडियो और विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम तो वृंदावन ठाकुर जी के चरणों में आ गए हैं. वह कब आएंगे जो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों के लिए कृष्ण भक्त बन गए थे. उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चल गया है कि बांके बिहारी ने यह लीला क्यों रची? आप देखिए हर तरफ उन्हीं की चर्चा है. पूरी दुनिया में वीडियो वायरल है. यह उनकी लीला ही तो है.
धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमारा विरोध इसलिए नहीं है कि हमने ठाकुर जी के खिलाफ कुछ कहा. त्रुटि हो सकती है, लेकिन भाव में कोई कमी या त्रुटि नहीं है. हमारा विरोध इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुत्व की एकता की बात करता हूं. यह रिश्ता बहुत जोखिम भरा है. जातियों के नाम पर रोटी खाने वाले पसंद नहीं कर रहे हैं.
हमारा संकल्प सीधा सा है. यदि हिंदू ही नहीं बचेगा तो फिर हिंदुस्तान कैसे बचेगा. हिंदू ही एकजुट नहीं होगा तो सनातनी एकजुट नहीं होंगे. मंदिर, तीर्थ, देवालय, तीर्थ नगरी कैसे बचेगी. हिंदू एकता का मतलब जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई है. जो इसके विरुद्ध काम करते हैं, स्वाभाविक है उन्हें हमारा विरोध करने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए.
बांके बिहारीजी से प्रार्थना है कि उन सबको सद्बुद्धि दें. जब तक हम जिएंगे, तब तक हिंदू, हिंदुत्व, सनातन और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे. अभी तो गालियां खाए हैं, अगर गोलियां खानी पड़ी, तो भी हिंदू एकता का काम नहीं छोड़ेंगे. अभी तो लोगों ने हमें गालियां दी हैं, लेकिन हमें जो करना होगा, म करके रहेंगे. जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, तब तक वतन के लिए सब न्योछावर है.
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