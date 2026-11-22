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वृंदावन में धीरेंद्र शास्त्री बोले- हम तो आ गए, कुछ दिनों के लिए कृष्ण भक्त बने लोग कब आएंगे

वृंदावन पहुंचे पं. धीरेंद्र शास्त्री. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: बागेश्वर धाम सरकार पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन पहुंचे. श्रीकृष्ण पर तथाकथित विवादित बयान के बाद पहली बार वृंदावन पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री ने संतों से मुलाकात की. इसके बाद बांके बिहारी का दर्शन करने पहुंचे. वहां उन्होंने कहा कि मैं सभी बृजवासियों से नाक रगड़कर माफी मांगता हूं.

10 अक्टूबर 2026 को पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कथा के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को सीधा-सादा और श्रीकृष्ण को टेढ़ा-मेढ़ा बताया था. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. मथुरा-वृंदावन के संत भी विरोध पर उतर आए. इतना हीं नहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो धीरेंद्र शास्त्री को यूपी में घुसने नहीं देने तक की अपील कर डाली थी.

तमाम विवादों के बीच पं. धीरेंद्र शास्त्री ने राजा भैया द्वारा कुंडा में आयोजित भव्य रामकथा की. भक्तों का सैलाब उमड़ा और कोई विरोध करने नहीं पहुंचा. इस कथा के बाद धीरेंद्र शास्त्री सीधे वृंदावन पहुंचे. वृंदावन में धीरेंद्र शास्त्री. (Video Credit: ETV Bharat) वृंदावन पहुंचकर उन्होंने साधु-संतों से आशीर्वाद लिया. यह भी कहा कि मैं सभी साथ बृजवासी और संतों के बीच में नाक रगड़कर माफी मांगता हूं कि कोई विवादित बयान नहीं दूंगा. भगवान हमारे आराध्य हैं. सभी का एक स्वरूप है और सभी पूजनीय हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा बृजभूमि में सभी बृजवासियों, सभी साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूं. हम बहुत जल्दी ब्रज में वास करने वाले हैं. संतों के साथ में बैठकर चाय की चौकड़ी लगाएंगे. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा हम बांके बिहारी तीन कारणों से आए हैं. एक तो बाबूजी का जन्मोत्सव है. दूसरा गौरी गोपाल आश्रम में निर्धन कन्याओं का विवाह समारोह और तीसरा बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए.