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बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री रथ पर सवार हो करेंगे नया ऐलान, पांच सौ किमी तक होगी गूंज

मध्य प्रदेश में बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का रथयात्रा का ऐलान. पूरे रास्ते होगी नए भारत की गूंज. आएंगे देश के जानेमाने कथावचक, साधु संत.

BAGESHWAR DHAM SARKAR RATH YATRA
नवरात्रि से शुरू होगी बागेश्वर बाबा की रथ यात्रा (Source- Bageshwar dham official)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 2:31 PM IST

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छतरपुर : विश्व प्रसिद्ध कथा वाचक बागेश्वर बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के लिए बिगुल बजा दिया है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने रविवार को ऐलान किया है कि आगामी नवरात्रि पर्व की शुरुआत से वे हिंदू राष्ट्र के लिए रथ यात्रा निकालेंगे. ये रथा यात्रा 5 दिनों में 5 जिलों से होते हुए गुजरेगी और 500 किमी का सफर तय करेगी.

नवरात्रि से शुरू होगी बागेश्वर बाबा की रथ यात्रा

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, '' नवरात्रि के पावन पर्व पर 11 अक्टूबर से 5 दिन के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम रथ यात्रा निकालने वाले हैं. पांच दिन, पांच सौ किलोमीटर और पांच जिलों से हम ये रथ यात्रा निकालेंगे, जिसमें सैकड़ों संत होंगे, महंत होंगे, साधु-संतों का कमंडल होगा और बागेश्वर धाम का मंडल होगा. ये रथ यात्रा पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ होते हुए पांच सौ किलोमीटर तय करेगी.''

11 अक्टूबर के लिए तैयार हो जाओ : बागेश्वर सरकार

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से अपील करते हुए कहा, '' 11 अक्टूबर से ये यात्रा शुरू होगी और इसमें बसों का प्रबंध होगा, इसलिए जो भी चलना चाहता है वो 11 अक्टूबर से हमारे साथ हिंदू राष्ट्र के लिए इस यात्रा में चल सकता है.'' उन्होंने आगे कहा, '' सबसे पहले हम रथ यात्रा लेकर पन्ना जिला पहुंचेंगे फिर अजयगढ़ पवई होते हुए सागर, दमोह, हटा और टीकमगढ़ होते हुए घूमकर वापस लौटेंगे.''

जहां-जहां रुकेगा रथ, वहां होगी हनुमान चालीसा

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, '' एक और खुशखबरी हम आपको दे देते हैं. ये रथा यात्रा जहां-जहां रात में रुकेगी, वहां की क्षेत्रीय विपत्तियों के निराकरण के लिए वहां एक दिवसीय हनुमान चालीसा व यज्ञ भी किया जाएगा.'' बागेश्वर बाबा ने आगे कहा कि हनुमान चालीसा पाठ व हवन के बाद क्षेत्रवासियों को हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई जाएगी. और

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ऐसा रहेगा हिंदू राष्ट्र रथा यात्रा का रूट

पं. धीरेंद्र शास्त्री के मुताबिक 11 अक्टूबर से शुरू हो रही इस यात्रा का रूट अजयगढ़, पन्ना, पवई, सागर, दमोह, हटा होते हुए टीकमगढ़ तक रहेगा. इस दौरान यात्रा में शामिल तमामा श्रद्धालु, संत-महातमाओं के लिए बसों और रास्ते में ठहने की व्यवस्था की जाएगी.

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