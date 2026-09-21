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बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री रथ पर सवार हो करेंगे नया ऐलान, पांच सौ किमी तक होगी गूंज

नवरात्रि से शुरू होगी बागेश्वर बाबा की रथ यात्रा ( Source- Bageshwar dham official )