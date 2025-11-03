ICC वर्ल्ड कप जीतने पर बाबा बागेश्वर भी गदगद, खेल व रेल में भारत लगातार आगे
भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीतने पर देश में चारों ओर जश्न. हमारी छोरियां किसी मामले में छोरों से कम नहीं.
छतरपुर : रविवार देर रात देश में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार दीपावली मनाई गई. जैसे ही रात 1 बजे भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा आईसीसी ट्रॉफी जीती गई तो पूरे देश में हर्ष की लहर फैल गई. जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई. लोगों ने एक-दूसरे को बधाइयां दी. सुबह होते ही लोग एक-दूसरे को बधाई देने में व्यस्त रहे. देश के हरेक वर्ग में यही चर्चा रही कि भारत फिर बना विश्व विजेता.
हमारी मोड़ियां भी मोड़ों से कम नहीं
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने पर बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री काफी खुश नजर दिखे. बाबा बागेश्वर ने खुशी जताते हुए कहा "हमारी छोरिया भी छोरों से कम नहीं हैं. रेल और खेल में हमारा देश आगे है. हमारी मोड़ियां भी मोड़ों से कम नहीं हैं. पूरी टीम को बधाई और सभी देशवासियों को भी बधाई. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आखिरकार वर्षों के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच ही दिया."
साउथ अफ्रीका को हरा जीता विश्व कप
रविवार को फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता. सभी महिला खिलाड़ियों को बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर शुभकामनाएं दीं. बाबा बागेश्वर ने कहा "हमारा भारत चांद पर भी तिरंगा लहरा रहा है और पूरे विश्व में तिरंगे की छाप छोड़ रहा है. आज अभूतपूर्व दिन है. जब खेल इतिहास में महिला क्रिकेट टीम ने वर्षों बाद विश्व विजेता बनकर एक नई छाप छोड़ी है."
अगले साल फिर टीम इंडिया बने विश्व विजेता
धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा "हमारी छोरियों का खेल अभूतपूर्व रहा. भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत की बेटियां नित नई ऊंचाइयां छुएं और नए आयाम भारत को देती रहें. नित नई प्रगति का कार्य करते हुए भारत को खेल, रेल, मेलजोल में पूरी दुनिया में व्याप्त होना चाहिए ताकि तिरंगा लहराता रहे. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. अब उम्मीद करते हैं कि अगले साल टी 20 मेंस वर्ल्ड कप और फिर उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप में भी इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी मिले."