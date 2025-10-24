ETV Bharat / state

चेलों के चरित्र पर चिंतित बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, यही लोग गुरु की लुटिया डुबोते हैं

बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि केवल लुंगी पहनने और तिलक लगाने से कोई सच्चा चेला नहीं बन जाता.

बागेश्वर धाम में पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
छतरपुर : बागेश्वर धाम में आजकल पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगा रहे हैं. यहां रोजाना प्रवचन दिए जा रहे हैं. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने प्रवचन के दौरान कहा "कई गुरुओं की लुटिया उनके चेलों ने डुबाई है. नेताओं को डुबोने में उनके खास सहायकों का हाथ होता है. आज जरूरत है कि शिष्य अपने आचरण पर ध्यान दें. केवल लुंगी पहनने, टीका लगाने या नाम लेने से कोई सच्चा चेला नहीं बनता."

हमारे नाम पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने शिष्यों और अनुयायियों के आचरण पर चिंता व्यक्त करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा "गुरु जैसा आचरण, गुरु जैसी निष्ठा और व्यवहार ही सच्चे शिष्य की पहचान होती है. चेलों के कारण गुरु की पहचान होती है और कुछ चेलों के कारण गुरु बदनाम भी हो जाते हैं. वे अब अपने नाम पर दूसरों की राजनीति या निजी स्वार्थ के काम नहीं होने देंगे. हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बागेश्वर बालाजी और अपने धर्म कार्यों तक सीमित है. भक्ति और सनातन सेवा ही हमारा असली लक्ष्य है."

चेलों के चरित्र पर चिंतित हुए बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

अस्पताल बन जाए, यही लक्ष्य है

बाबा बागेश्वर ने कहा "लुंगी लगा लगा लो और टीका लगा लो. इसके बाद बोलो कि हम तो गुरुजी के चेला हैं. अब भले ही बड़े प्रोजेक्ट न हों, पर जो भी होगा वह ईमानदारी से होगा. अस्पताल बन जाए और लोगों को इलाज मिलना शुरू हो जाए तो बड़ी खुशी होगी. अगर 100 कमरे नहीं बने तो 4 ही सही, पर जरूरतमंदों को, गरीबों को मदद मिलनी चाहिए."

भक्तों से रूबरू होते पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)
बागेश्वर धाम में पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार (ETV BHARAT)

आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई

बच्चे को गोद में लेकर दुलार करते पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

बाबा बागेश्वर ने आगामी कार्यक्रम को लेकर बताया "24 से 26 अक्टूबर शाम 4 से 6 बजे तक श्री सत्यनारायण की कथा होगी. रात 8 से 10 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा. 27 अक्टूबर को बागेश्वर धाम में विशाल गुरु-शिष्य मिलन कार्यक्रम आयोजित होगा. इसमें वह स्वयं उपस्थित रहेंगे और शिष्यों से संवाद करेंगे. इसके बाद आगामी पदयात्रा की तैयारियों के लिए रवाना होंगे."

TAGGED:

DHIRENDRA KRISHNA SHASTRI
BAGESHWAR DHAM HOSPITAL
BAGESHWAR SANATAN DHARM
DHIRENDRA KRISHNA SHASTRI CONCERN
BAGESHWAR UPCOMING PROGRAMS

