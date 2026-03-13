ETV Bharat / state

बागेश्वर धाम में ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन का सीधा असर कई देशों तक

घर से नकारात्मक शक्तियों के खात्मे के लिए बागेश्वर धाम में हनुमान चालीसा के साथ हवन. मौके पर 30 हजार भक्तों ने डाली आहुतियां.

Online Hanuman Chalisa Havan
बागेश्वर धाम में हवन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : मनोज सोनी

छतरपुर : बागेश्वर धाम में गुरुवार रात पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन करवाया. इसमें देश और विदेश के 2 लाख भक्तों ने एक साथ हवन पूजन किया. इस आयोजन का उद्दश्य घरों से नकारात्मक ऊर्जा का खात्मा करना था. इसके साथ ही इस प्रकार के हवन भक्त घर में कर सकें, इसकी विधि भी बताई गई.

बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

हवन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ

बागेश्वर धाम परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए और हवन में हिस्सा लिया. बागेश्वर धाम में जो भक्त नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन हवन और हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया. धीरेंद्र शास्त्री द्वारा आयोजित यह चौथा हनुमान चालीसा हवन था. खास बात ये है कि इसमें विदेश के भी बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए.

सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े भक्त

विदेश में रहने वाले भक्तों ने यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजन में हिस्सा लिया. धाम में पंडाल में बैठे 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन हवन पूजन में अपनी आहुति डाली. भक्तों ने दिव्य अनुष्ठान में आहुति देकर अपना कार्य सिद्ध किया. ऑनलाइन हवन व हनुमान चालीसा विधि-विधान से शुरू किया गया. यह हवन हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों के आधार पर विशेष विधि-विधान से संपन्न कराया गया.

Online Hanuman Chalisa Havan
बागेश्वर धाम में ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन (ETV BHARAT)

बागेश्वर धाम में अगला आयोजन 20 अप्रैल को

हवन का उद्देश्य सनातन परंपरा के अनुसार घर-घर यज्ञ और हवन की संस्कृति को पुनर्जीवित करना तथा लोगों को इसकी विधि से अवगत कराना है. कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने श्रद्धा और आस्था के साथ आहुति देकर अपने घर-परिवार में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा के संचार की कामना की.

इस मौके पर पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा "पांचवां अगला हनुमान चालीसा हवन 20 अप्रैल को बागेश्वर धाम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे. यह ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन भक्तों को साथ जोड़कर करवाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने घरों में भी हवन की परंपरा को अपनाएं."

TAGGED:

BAGESHWAR DHAM HAVAN
POSITIVE ENERGY HAVAN
CHHATARPUR NEWS
BABA BAGEHSWAR FOREIGN TRIP
ONLINE HANUMAN CHALISA HAVAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.