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आस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस में सनातन की गूंज, बाबा बागेश्वर को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान

आस्ट्रेलिया में बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा. ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने जाना हनुमान जी का चरित्र.

Dhirendra Shastri Australia tour
बाबा बागेश्वर के भजन पर झूमे आस्ट्रेलियाई नागरिक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 5:27 PM IST

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छतरपुर : ऑस्ट्रेलिया सिडनी ओपेरा हाउस में उस समय ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ, जब बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के संबोधन से पूरा सभागार ‘सनातन’ के उद्घोष से गूंज उठा. कार्यक्रम का शुभारंभ भारत और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान के साथ हुआ, जहां हजारों लोगों ने एक साथ खड़े होकर वैश्विक एकता और राष्ट्र सम्मान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया.

इस अवसर पर भारतीय मूल के श्रद्धालुओं के साथ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की भी बड़ी संख्या मौजूद रही, जो सनातन संस्कृति को समझने और आत्मसात करने के लिए उत्साहित नजर आए.

आस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस में सनातन की गूंज (ETV BHARAT)

सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ

कार्यक्रम के प्रारंभ में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. ‘बागेश्वर बालाजी’ के जयघोष से ओपेरा हाउस का सभागार गुंजायमान हो उठा. मंच पर आगमन के साथ ही बागेश्वर सरकार का हजारों श्रद्धालुओं ने करतल ध्वनि से स्वागत किया. बाबा बागेश्वर ने संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना के वैश्विक विस्तार का संदेश दिया. यह आयोजन केवल एक धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ने वाला एक सशक्त ‘सांस्कृतिक सेतु’ बनकर उभरा.

Dhirendra Shastri Australia tour
ऑस्ट्रेलिया सिडनी ओपेरा हाउस में पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में कार्यक्रम

ओपेरा हाउस जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर उमड़ी श्रद्धा की यह विशाल भीड़ इस बात का प्रमाण है कि सनातन अब वैश्विक चेतना का रूप ले चुका है. भारत से लेकर सिडनी तक हर ओर उठती यह आस्था की लहर स्पष्ट संकेत दे रही है कि आज का सनातनी समाज जागरूक, गौरवशाली और अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर बागेश्वर धाम सरकार को ऑस्ट्रेलिया में सम्मानजनक समारोह में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया. 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्हें उनके आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया.

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बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

आस्ट्रेलिया की संसद ने किया सम्मान

संसद की ओर से जारी सम्मान-पत्र में उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा गया कि उनकी उपस्थिति ने सांस्कृतिक संवाद, पारस्परिक समझ और वैश्विक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सम्मान-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि शास्त्री जी का यह विदेश दौरा न केवल भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित कर रहा है, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच एकता, सहयोग और सद्भाव को भी सुदृढ़ कर रहा है.

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बाबा बागेश्वर को ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान (ETV BHARAT)

बाबा बागेश्वर का 15 दिवसीय दौरा

इस अवसर ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ती आस्था और सम्मान को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मिले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान से देशभर में उनके अनुयायियों और बागेश्वर धाम से जुड़े श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है. बाबा बागेश्वर इन दिनों 15 दिवसीय कथा एवं आध्यात्मिक प्रवास पर ऑस्ट्रेलिया में हैं. इस दौरान देश के विभिन्न शहरों में उनके भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में पर्थ शहर में दिव्य हनुमंत कथा का आयोजन किया गया, जहां प्रवासी भारतीयों के साथ-साथ स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुए.

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