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हिंदू एकता यात्रा के समापन पर बाबा बागेश्वर के नए ऐलान से राज्य सरकार की नींद उड़ी

छतरपुर में देर रात पहुंची बाबा बागेश्वर की यात्रा ( Etv Bharat )

छतरपुर : बाबा बागेश्वर की 5 दिन में 500 किलोमीटर सनातन एकता रथयात्रा का समापन गुरुवार रात छतरपुर में हुआ. बाबा बागेश्वर ने यात्रा के मध्यम से नशामुक्ति, जातपात, छुआछूत को खत्म करने पर जोर दिया. नशा पर प्रहार करते बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा "नशा नाश की जड़ है और मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए. बाबा बागेश्वर ने 5 दिन की रथयात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में जनसंपर्क करते हुए नशामुक्ति का संदेश पहुंचाया. यात्रा अजयगढ़, पन्ना, अमानगंज, पवई, हटा, दमोह, गढ़ाकोटा, सागर, बंडा, शाहगढ़, घुवारा और टीकमगढ़ से होकर छतरपुर आधी रात पहुंची."

सवाल ये भी है कि शराबबंदी की नई मांग कर बाबा बागेश्वर ने राज्य सरकार को कहीं मुसबीत में तो नहीं डाल दिया. क्योंकि पहले से तंगी में चल रही सरकार शराबबंदी कर राजस्व का बड़ा नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री उमाभारती भी कई माह तक शराबबंदी के लिए प्रदर्शन कर चुकी हैं. लेकिन सरकार ने शराबबंदी लागू नहीं की.