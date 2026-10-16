हिंदू एकता यात्रा के समापन पर बाबा बागेश्वर के नए ऐलान से राज्य सरकार की नींद उड़ी
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथयात्रा का समापन. मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 12:57 PM IST
छतरपुर : बाबा बागेश्वर की 5 दिन में 500 किलोमीटर सनातन एकता रथयात्रा का समापन गुरुवार रात छतरपुर में हुआ. बाबा बागेश्वर ने यात्रा के मध्यम से नशामुक्ति, जातपात, छुआछूत को खत्म करने पर जोर दिया. नशा पर प्रहार करते बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा "नशा नाश की जड़ है और मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए. बाबा बागेश्वर ने 5 दिन की रथयात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में जनसंपर्क करते हुए नशामुक्ति का संदेश पहुंचाया. यात्रा अजयगढ़, पन्ना, अमानगंज, पवई, हटा, दमोह, गढ़ाकोटा, सागर, बंडा, शाहगढ़, घुवारा और टीकमगढ़ से होकर छतरपुर आधी रात पहुंची."
सवाल ये भी है कि शराबबंदी की नई मांग कर बाबा बागेश्वर ने राज्य सरकार को कहीं मुसबीत में तो नहीं डाल दिया. क्योंकि पहले से तंगी में चल रही सरकार शराबबंदी कर राजस्व का बड़ा नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री उमाभारती भी कई माह तक शराबबंदी के लिए प्रदर्शन कर चुकी हैं. लेकिन सरकार ने शराबबंदी लागू नहीं की.
अनिरुद्धाचार्य का बयान बाबा बागेश्वर से अलग
समापन अवसर पर बाबा बागेश्वर ने कहा "सात संकल्पों के साथ रथयात्रा शुरू हुई. यह राजनीतिक यात्रा नहीं, राम नैतिक यात्रा थी. हमको ना चुनाव लड़ना, ना नेता बनना, हम आपके लिए लड़ रहे हैं. समाज को नशे की बुराई से मुक्त करने और जन-जन में जागरूकता का अलख जगाने के उद्देश्य से यात्रा निकाली गई. रथयात्रा के दौरान करीब 3000 गांवों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचा. आम जनमानस से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया."
पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भड़के
छतरपुर में सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ संपन्न हुई. इससे पहले बाबा बागेश्वर की यात्रा के दौरान रथ पर सवार संत अनिरुद्धाचार्य ने एक नई बहस को जन्म दे दिया. अनिरुद्धाचार्य कहते हैं "हमे जातपात स्वीकार है, सिर्फ छुआछूत की करो विदाई." जबकि बाबा बागेश्वर रथयात्रा के दौरान कहते रहे "जातपात की करो विदाई."
इस मामले में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का कहना है "ये सब ढोंगी हैं. बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जातपात, छुआछूत यही लोग करते हैं. जब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक पिता की संतान है तो फिर जातपात क्यों स्वीकार है."