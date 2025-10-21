ETV Bharat / state

सवा लाख दीपों से जगमग बागेश्वर धाम, सेवादारों को गिफ्ट में मिले चांदी के सिक्के

उत्सव की शुरुआत बाबा बागेश्वर ने गौशाला में गाय पूजन से शुरू की. सबसे पहले बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के चरणों में दीप प्रज्ज्वलित किए. इसके बाद आतिशबाजी कर भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं दी. बागेश्वर धाम पर दीपावली के अवसर पर देशभर से भक्त दर्शनों के लिए पहुंचे. भक्तों ने बागेश्वर धाम पर दीप जलाकर राम नाम लिखा तो किसी ने श्री राम जय राम जय जय राम दीपों के माध्यम से लिखकर दीपाली मनाई.

छतरपुर : छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम पर दीवाली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया. बागेश्वर धाम परिसर में दीपावली पर सवा लाख दीपों को जलाया गया. पूरा धाम दीपो की रोशनी से जगमगा उठा. बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने धाम में सेवा कर रहे सेवादारों और कर्मचारियों को मिठाई, चांदी के सिक्के और दक्षिणा भेंट की. इसके बाद जमकर आतिशबाजी हुई.

बागेश्वर धाम का पूरा परिसर दीपों से जगमग

बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर कहा "हम पटाखों से दूरी रखते हैं, क्योंकि वे फटते हैं. उसी प्रकार हमें उन पटाखों से भी दूरी रखनी चाहिए जो जल्दी फूटते हैं, यानी ऐसे लोग जो अपनी बात को दिल में नहीं रख पाते और हर बात तुरंत कह देते हैं. ऐसे लोगो से भी दूरी रखनी चाहिए. पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन यदि कोई हमें रोकने वाला हो तो संयमपूर्वक प्रतिक्रिया देनी चाहिए." बाबा बागेश्वर ने रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा "असली विस्फोट वहां हो रहा है. जहां हिंसा है, त्योहारों की खुशी नहीं है."

दीपावली उत्सव की शुरुआत गौशाला में गाय पूजन से

दीपक जलाने का मतलब ज्ञान की ओर बढ़ना

बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के चरणों में दीप प्रज्ज्वलित

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने प्रवचन के दौरान कहा "दीप प्रज्वलन का तात्पर्य केवल लक्ष्मी के आगमन से नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रकाश से है, जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार मिटता है, उसी प्रकार मन में ज्ञान का दीप जलाने से अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है. गुजरात के सूरत से आए भक्त कालू भाई ने बताया "बागेश्वर धाम हमारे लिए पिता का घर जैसा है. हम हर साल यहां त्योहार मनाने आते हैं. पिछले 03 साल से दीपावली हम यहीं मना रहे हैं."