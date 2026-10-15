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बागेश्वर धाम लगा सकते हैं दिव्य दरबार और प्रेत दरबार, हमें नहीं मिलती अनुमति- प्रेमासाई महाराज

प्रेमासाई महाराज ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के आयोजन को लेकर अनुमति का मुद्दा गरमा गया है. मां मातंगी दिव्यधाम के पीठाधीश्वर डॉ प्रेमासाईं महाराज ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि धार्मिक आयोजनों को लेकर भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब बागेश्वर धाम के कार्यक्रमों में दिव्य दरबार और प्रेत दरबार आयोजित किए जाते हैं. तब कोई आपत्ति नहीं जताई जाती और कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई जाती, तो स्थानीय संतों को इसी तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति देने में आपत्ति क्यों है ?

प्रेमासाई महाराज का आरोप मां मातंगी दिव्यधाम के पीठाधीश्वर डॉ प्रेमासाई महाराज ने कहा "24 से 28 अक्टूबर 5 दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है जो की पूरी तरह से निशुल्क है. इसमें पूरे भारतवर्ष और विदेशों से भी भक्तजनों की उपस्थिति रहेगी. 35 से 40 हजार भक्तजनों के पहुंचने की संभावना है. प्रेमासाई ने आरोप लगाया कि दिव्य दरबार के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है. उनका कहना है कि कहना है कि प्रेत दरबार लगाना अंधविश्वास है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जब बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी आते हैं, तो उनके हर दिव्य दरबार में प्रेत दरबार लगता है, तब प्रशासन उन्हें अनुमति कैसे देता है ? अगर उन्हें अनुमति देते हैं तो हमें भी अनुमति देनी चाहिए ?