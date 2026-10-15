बागेश्वर धाम लगा सकते हैं दिव्य दरबार और प्रेत दरबार, हमें नहीं मिलती अनुमति- प्रेमासाई महाराज
प्रेमासाई महाराज ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें दिव्य दरबार की अनुमति नहीं मिली तो अन्न त्याग कर धरने पर बैठेंगे. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 10:44 AM IST
रायपुर: दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के आयोजन को लेकर अनुमति का मुद्दा गरमा गया है. मां मातंगी दिव्यधाम के पीठाधीश्वर डॉ प्रेमासाईं महाराज ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि धार्मिक आयोजनों को लेकर भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब बागेश्वर धाम के कार्यक्रमों में दिव्य दरबार और प्रेत दरबार आयोजित किए जाते हैं. तब कोई आपत्ति नहीं जताई जाती और कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई जाती, तो स्थानीय संतों को इसी तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति देने में आपत्ति क्यों है ?
प्रेमासाई महाराज का आरोप
मां मातंगी दिव्यधाम के पीठाधीश्वर डॉ प्रेमासाई महाराज ने कहा "24 से 28 अक्टूबर 5 दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है जो की पूरी तरह से निशुल्क है. इसमें पूरे भारतवर्ष और विदेशों से भी भक्तजनों की उपस्थिति रहेगी. 35 से 40 हजार भक्तजनों के पहुंचने की संभावना है. प्रेमासाई ने आरोप लगाया कि दिव्य दरबार के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है. उनका कहना है कि कहना है कि प्रेत दरबार लगाना अंधविश्वास है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जब बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी आते हैं, तो उनके हर दिव्य दरबार में प्रेत दरबार लगता है, तब प्रशासन उन्हें अनुमति कैसे देता है ? अगर उन्हें अनुमति देते हैं तो हमें भी अनुमति देनी चाहिए ?
प्रेमासाई महाराज ने आगे कहा कि अगर उन्हें दरबार लगाने अनुमति नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं दिव्य दरबार प्रेत नहीं लगाएंगे. लेकिन आगे से बागेश्वरधाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री या फिर कोई अन्य हो किसी को भी प्रेत दरबार लगाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. अगर लगाने की अनुमति मिलती है तो यह स्थानीय संतों के साथ भेदभाव होगा.
|स्थानीय संतों के साथ प्रशासन भेदभाव कर रहा है. अगर हमें दिव्य दरबार के लिए अनुमति नहीं मिलती है तो हम जहां पर दिव्य दरबार होना था. उस जगह पर हजारों भक्तजनों के साथ मैं अन्न का त्याग करके प्रदर्शन पर बैठूंगा-प्रेमासाईं महाराज, पीठाधीश्वर, मां मातंगी दिव्यधाम
"आगे भी किसी संत का न लगे दिव्य दरबार"
प्रेमासाई महाराज ने स्पष्ट कहा कि 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक रायपुर के गुढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में यदि पहली बार दिव्य दरबार आयोजित करने में प्रशासन को कोई परेशानी है, तो वे इस बार अनुमति नहीं मिलने की स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं. लेकिन भविष्य में नियम सभी के लिए समान होने चाहिए. यदि एक संत को इस प्रकार के आयोजन की अनुमति दी जाती है, तो दूसरे संतों के साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर संतों को रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है. इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?
आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम में लगभग 35 से 40 हजार श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं. ऐसे में अनुमति को लेकर प्रशासन के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं. महाराज ने कहा कि उनका आंदोलन सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं होगा बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली के विरोध में होगा. उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अच्छे हैं. सरकार भी अच्छी है. मुख्यमंत्री से उनकी भेंट भी हुई है. मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें आश्वासन भी मिला है.
महाराज ने कहा कि धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने या अनुमति के मामले में भेदभाव किए जाने से सरकार और मुख्यमंत्री की छवि प्रभावित हो सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर मुख्यमंत्री का नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री या सरकार का विरोध करना नहीं. बल्कि प्रशासन से समानता और निष्पक्षता की मांग करना है. उनका कहना है कि धार्मिक आयोजनों की अनुमति के मामले में सभी संतों और आयोजकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस मामले में स्पष्ट निर्णय लिया जाए. ताकि किसी भी संत या धार्मिक आयोजन के साथ भेदभाव की स्थिति पैदा न हो. अब देखना होगा कि प्रशासन दिव्य दरबार की अनुमति को लेकर क्या निर्णय लेता है और इस विवाद का समाधान किस प्रकार निकालता है.
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