आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कोटा में करेंगे राम कथा, लगेगा दिव्य दरबार

बागेश्वर धाम के पीठाधीश आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कोटा जिले में राम कथा जनवरी महीने में करने वाले हैं.

कोटा में राम कथा
कोटा में राम कथा (Source : Madan Dilawar office)
ETV Bharat Rajasthan Team

December 20, 2025

Updated : December 20, 2025 at 12:39 PM IST

कोटा : देश के प्रसिद्ध युवा कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कोटा जिले में राम कथा जनवरी महीने में करने वाले हैं. इस कथा का आयोजन भी प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर करवा रहे हैं. उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी के रीको इंडस्ट्रियल एरिया फतेहपुर गूंदी में यह आयोजन हो रहा है.

मदन दिलावर का कहना है कि 23 से 25 जनवरी के बीच ही आयोजन किया जाना है. इसको गौ माता महोत्सव नाम दिया गया है. इसमें आचार्य धीरेंद्र शास्त्री राम कथा श्रद्धालुओं को सुनाएंगे. बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का आकलन के अनुसार तैयारी शुरू कर दी गई है. इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी क्षेत्र के लोगों में किया जा रहा है. इसको लेकर ही क्षेत्र के भाजपा के पांच मंडलों में प्रचार रथ रवाना किए गए हैं. इसके अलावा वह खुद अलग-अलग आयोजनों में जाकर भी लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं.

मंत्री मदन दिलावर (Source : Madan Dilawar office)

25 जनवरी को दिव्य दरबार : मंत्री मदन दिलावर के अनुसार 22 जनवरी को आचार्य धीरेंद्र शास्त्री हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे रामगंजमंडी ही पहुंचेंगे. आचार्य धीरेंद्र शास्त्री बसंत पंचमी के दिन 23 जनवरी से कथा शुरू करेंगे. इसके पहले वह क्षेत्र की प्रसिद्ध फलोदी माता मंदिर व धरनावदा बालाजी के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे. इसके बाद 24 और 25 जनवरी को भी कथा का आयोजन होगा. साथ ही आचार्य धीरेंद्र शास्त्री 25 जनवरी को दिव्य दरबार भी लगाएंगे. इसके जरिए वे पर्ची के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान भी देंगे. दूसरी तरफ कथा के तीनों ही दिन में रोगियों से भी मिलेंगे और उनकी बीमारी के संबंध में समाधान उपलब्ध करवाएंगे.

राम कथा के लिए प्रचार रथ रवाना किए गए
राम कथा के लिए प्रचार रथ रवाना किए गए (Source : Madan Dilawar office)

कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात : धीरेंद्र शास्त्री राम कथा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही गौ सेवा, संवर्धन और गौ माता से जुड़े बातों पर भी चर्चा करेंगे. मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि इस आयोजन में जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं से भी अलग से धीरेंद्र शास्त्री रोज मुलाकात करेंगे. कथा समापन के बाद 25 जनवरी को धीरेंद्र शास्त्री रामगंजमंडी से ही वापस हेलीकॉप्टर के जरिए लौट जाएंगे. इस आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में लोग फतेहपुर गूंदी औद्योगिक क्षेत्र में रोज पहुंचेंगे. साथ ही बड़ी संख्या में वहां ठहरने वाले भी हैं. ऐसे में उनकी व्यवस्थाएं भी करवाई जा रही है. सर्दी को देखते हुए इन लोगों के लिए व्यापक स्तर पर ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था भी की जाएगी.

दूसरी तरफ प्रदेश और हाड़ौती के बड़े नेता भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए रामगंजमंडी पहुंचने वाले हैं. इसके पहले विशाल शोभायात्रा भी 22 जनवरी को रखी गई है. यह शोभायात्रा रामगंजमंडी में स्टेशन चौराहा स्थित बालाजी के मंदिर से शुरू होगी. यह अंबेडकर चौराहा, युवा दल, शाहजी, सरकारी कुआं, माल गोदाम, शहीद पन्नालाल चौराहा व नारायण टॉकीज होते हुए खैराबाद तालाब सम्पन्न होगी. इसमें बागेश्वर धाम की तरफ से ही नि:शुल्क कलश महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे. कलश यात्रा में करीब 21 हजार महिलाओं के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है.

