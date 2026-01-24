ETV Bharat / state

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने खोली पर्चियां, भक्तों ने मांगी शादी, जॉब और परिवार में शांति

इनमें लोगों ने जॉब, परिवार में शांति और बीमारी से दूरी की अर्जी लगाई थी.

कोटा में बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री
कोटा में बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री (Source : Madan Dilawar team)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : जिले के रामगंजमंडी में प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की कथा आयोजन करा रहे हैं. कथा के दूसरे दिन शनिवार को दिव्य दरबार आयोजित किया गया. इस दिव्य दरबार में एक दर्जन के आसपास अर्जी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने खोली. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें पहुंचे थे. इनमें एक-एक व्यक्ति को चिह्नित करके बुलाया गया. इनमें लोगों ने जॉब, परिवार में शांति और बीमारी से दूरी की अर्जी लगाई थी. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हम एक लाइन अब खींचना चाहते हैं कि देश के मंदिरों में आने वाले चढ़ावे से गरीब बेटियों का विवाह हो.

दिव्य दरबार में सबसे पहले अर्जी झालावाड़ जिले के निपानियां (पिड़ावा) झालावाड़ से आएं जितेंद्र उर्फ जीतू की खुली. जीतू 22 जनवरी से ही आयोजन स्थल पर पहुंच गया था. जितेंद्र ने अर्जी लगाई थी कि उनकी जॉब लग जाए और चाय की दुकान भी अच्छे से चले. आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि प्राइवेट नौकरी का योग है और चाय की दुकान के नजदीकी कॉम्प्लेक्स बनने वाला है. दूसरी अर्जी झालावाड़ के बकानी के नजदीक बावड़ी खेड़ा से आए बुजुर्ग की लगी. वह अपने बेटे की शादी के लिए आए थे. साथ ही कहा कि 2 साल में बेटे की शादी हो जाएगी.

पढ़ें. डॉग्स को घुमाने पर गर्व और गाय पालने में शर्म, बदलना होगा यह व्यवहार: आचार्य धीरेंद्र शास्त्री

तीसरी अर्जी कोटा जिले के सुकेत से आई मीना की है, जिसमें उनके पति को भी बुलाया. पति की भगवान में आस्था बढ़ जाए. साथ ही रोजगार भी ठीक से नहीं चल रहा है, उसके संबंध में बात की गई. मोडक निवासी मंजू अपनी पोती भाविका को लेकर आई थी. पोती को मानसिक दिक्कत है और आयु से पीछे चल रही है. मोडक निवासी महिला घर से बना प्रसाद लेकर आई थी. धीरेंद्र शास्त्री ने अर्जी स्वीकार कर बुलाया था, जिसमें पुत्र प्राप्ति की मांग की गई थी. इसी तरह से एक व्यक्ति राजनीति में पीछे पड़े हुए लोगों से छुटकारा चाहने की मांग करने वाला पहुंचा था. मध्य प्रदेश साठ खेड़ा से युवती अपनी विवाह की अर्जी लेकर पहुंची थी. वर्तमान में वह मानसिक तनाव से गुजर रही है.

धीरेंद्र शास्त्री ने पर्चियां खोलीं
धीरेंद्र शास्त्री ने पर्चियां खोलीं (Source : Madan Dilawar team)

पढ़ें. रामगंज मंडी में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा, 3 दिन तक बंद रहेंगे एक्सप्रेसवे व NH 52 पर यातायात रहेगा डायवर्ट

खैराबाद के रीछड़िया निवासी टीना के धीरेंद्र शास्त्री के लिए कुर्ता बनाकर लेकर आई थी. आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें दो और कुर्ते सिलने के लिए कहा है. उनका कहना है कि बेटा प्रवीण गुमसुम रहता है और एकांत में सोचता है, जिसकी अर्जी लगानी है. इसी तरह से मोडक निवासी एक महिला घर में कलेश की बात को लेकर पहुंची थी. ढाबादेह के पास हीराखेड़ी निवासी सुरेश घर में सुख शांति नहीं है. सभी परिजनों के दर्द और बीमारी रहती है. रामगंजमंडी से आई महिला श्रद्धालु की अर्जी थी कि बेटा सही मार्ग पर चले. झालावाड़ जिले के खानपुर तहसील के चिखली गांव निवासी बुजुर्ग ने पर्ची खुलने पर धीरेंद्र शास्त्री और उपस्थित श्रद्धालुओं को भजन गाकर सुनाए. उन्होंने कहा कि बारां में आयोजित कार्यक्रम में भी गए थे. उनकी अर्जी पत्नी के घुटने का दर्द और पोते की नौकरी को लेकर था.

दिव्य दरबार आयोजित किया गया
दिव्य दरबार आयोजित किया गया (Source : Madan Dilawar team)

TAGGED:

DHIRENDRA SHASTRI DIVYA DARBAR
धीरेंद्र शास्त्री दिव्य दरबार
कोटा में बागेश्वर धाम
BAGESHWAR DHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.