बाबा बागेश्वर का रथ तैयार, आज से 500 किमी की रथ यात्रा, पूरे देश को देने जा रहे बड़ा संदेश
बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एक रथ यात्रा की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन, रथ की तस्वीरें आईं सामने, मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:23 AM IST
छतरपुर : देश के प्रसिद्ध कथा वाचक बाबा बागेश्वर की हिन्दू सनातन एकता रथ यात्रा की पहली तस्वीरें सामने आई हैं. रथ यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर का रथ (वैनिटी वैन) भगवा रंग के पोस्टरों से सज गया है. इस खास रथ में अंदर लिफ्ट भी लगाई गई है, जिससे निकलकर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्तों से संवाद करेंगे. इस रथ में भगवान हनुमान के विशाल स्वरुप को दर्शाया गया है.
जागो, उठो और सनातन के लिए खड़े हो जाओ. इसी आह्वान के साथ बागेश्वर बाबा रविवार 11 अक्टूबर से हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर पांच जिलों में पांच दिवसीय रथ यात्रा निकाल रहे हैं. बागेश्वर बाबा ने कहा, '' ये विचारों की यात्रा है. पूरे देश में विचारों के माध्यम से लोगों को सनातन से जोड़ना है.'' इस यात्रा में बुंदेलखंड सहित देशभर के सनातनियों से शामिल होने की अपील की गई है. बाबा बागेश्वर ने बताया कि यात्रा में राष्ट्र और धर्म को साथ लेकर चलने की भावना के तहत शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा.
रथ पर होंगे बालाजी हनुमान, वैन में बाबा बागेश्वर
यात्रा में बालाजी के लिए रथ तैयार किया गया है जबकि बागेश्वर महाराज वैनिटी वैन में चलेंगे. पहले दिन यात्रा बागेश्वर धाम से निकलकर गंज, बमीठा, चंद्र नगर होते हुए अजयगढ़ पहुंचेगी जहां दोपहर विश्राम होगा और रात्रि विश्राम पन्ना में होगा. बागेश्वर महाराज ने सनातन धर्म के अनुयायियों से यात्रा में सहभागिता करने का आह्वान किया है. यात्रा के माध्यम से हिंदू राष्ट्र के विचारों को लेकर जनजागरण करने का उद्देश्य है. पांच दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में विभिन्न धार्मिक संतों और कथावाचकों की सहभागिता भी रहेगी. पहले दिन वृंदावन के प्रख्यात कथा वाचक इंद्रेश महाराज वृंदावन, देवी चित्रलेखा, अयोध्या की हनुमानगढ़ी से राजू दास महाराज, मलूक पीठ के गंगा दास महाराज, हरिद्वार के मोनी महाराज और चित्रकूट के राधेश्याम महाराज शामिल होंगे.
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सनातन एकता का विरोध करने वालों को लेकर बोले बाबा
बागेश्वर महाराज ने मध्य प्रदेश समेत देश के सभी सनातन धर्मावलंबियों से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा, '' जो लोग यात्रा का विरोध कर रहे हैं, वह भी हमारे हैं. उनके माध्यम से भी हमारी बात सनातनियों तक पहुंच रही है.'' राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ शुरू होने वाली यह पांच दिवसीय रथ यात्रा हिंदू राष्ट्र के संकल्प को केंद्र में रखकर आयोजित की जा रही है.
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पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा
बागेश्वर महाराज की पांच दिवसीय सनातन एकता रथ यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो इसके लिए कलेक्टर मृणाल मीणा व एसपी रजत सकलेचा ने बागेश्वर धाम पहुंचकर बैठक ली. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले ने बताया, '' बागेश्वर धाम से निकलने वाली रथ यात्रा के विषय में प्रशासन के साथ बैठक की गई है. यात्रा मार्ग में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न ना हो इसके इंतजाम किए जा रहे हैं. पर्याप्त पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा. 300 से 400 वाहनों के शामिल होने का जो अनुमान लगाया गया है, उसको ध्यान में रखकर पुलिस बल तैनात किया जाएगा. अन्य जिलों से भी पुलिस बल मंगाया गया है. सुरक्षा में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की जा रही हैं. यात्रा सुगम हो और यातायात भी प्रभावित न हो इस बिंदु पर भी गहन चर्चा की गई है.''