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बाबा बागेश्वर का रथ तैयार, आज से 500 किमी की रथ यात्रा, पूरे देश को देने जा रहे बड़ा संदेश

बाबा बागेश्वर का रथ तैयार ( Etv Bharat )

छतरपुर : देश के प्रसिद्ध कथा वाचक बाबा बागेश्वर की हिन्दू सनातन एकता रथ यात्रा की पहली तस्वीरें सामने आई हैं. रथ यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर का रथ (वैनिटी वैन) भगवा रंग के पोस्टरों से सज गया है. इस खास रथ में अंदर लिफ्ट भी लगाई गई है, जिससे निकलकर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्तों से संवाद करेंगे. इस रथ में भगवान हनुमान के विशाल स्वरुप को दर्शाया गया है.

रथ पर होंगे बालाजी हनुमान, वैन में बाबा बागेश्वर (Etv Bharat) जागो, उठो और सनातन के लिए खड़े हो जाओ. इसी आह्वान के साथ बागेश्वर बाबा रविवार 11 अक्टूबर से हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर पांच जिलों में पांच दिवसीय रथ यात्रा निकाल रहे हैं. बागेश्वर बाबा ने कहा, '' ये विचारों की यात्रा है. पूरे देश में विचारों के माध्यम से लोगों को सनातन से जोड़ना है.'' इस यात्रा में बुंदेलखंड सहित देशभर के सनातनियों से शामिल होने की अपील की गई है. बाबा बागेश्वर ने बताया कि यात्रा में राष्ट्र और धर्म को साथ लेकर चलने की भावना के तहत शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा.