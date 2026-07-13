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मुस्लिम अपने धर्मगुरुओं का मजाक नहीं बनाते, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन, ट्रोलिंग मामले पर भड़के बाबा बागेश्वर

मुस्लिमों से सीखो, वो कभी अपने धर्म गुरुओं का अपमान नहीं करते : धीरेंद्र शास्त्री ( Etv Bharat )