मुस्लिम अपने धर्मगुरुओं का मजाक नहीं बनाते, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन, ट्रोलिंग मामले पर भड़के बाबा बागेश्वर
बाबा बागेश्वर बोले मुस्लिमों की तरह हिंदू भी अपने संतों का सम्मान करें, देवकीनंदन ठाकुर के पुत्र की ट्रोलिंग पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 11:12 AM IST
छतरपुर/तिरुपति : '' मुस्लिम अपने धर्मगुरुओं का मजाक नहीं बनाते, आज हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है''. ये कहना है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का. धीरेंद्र शास्त्री ने ये बात तिरुपति बालाजी में हाल ही में आयोजित संचय समागम के दौरान कहीं. दरअसल, बागेश्वर बाबा इस बात पर भड़क गए थे जब उन्हें पता चला कि कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर के बेटे को कथा करने पर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.
कथा वाचक का बेटा कथा करे तो आपत्ति क्यों?
बाबा बागेश्वर इन दिनों दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थस्थल तिरुपति बालाजी की यात्रा पर हैं. यहां आयोजित तीन दिवसीय ऊर्जा संचय समागम के दौरान बाबा बागेश्वर ने देवकीनंदन ठाकुर के पुत्र व युवा कथा व्यास देवांश को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है. उन्होंने हिंदू समाज से आपसी मतभेद छोड़कर एकजुट रहने का आह्वान किया. धीरेद्र शास्त्री ने आशीर्वचन के दौरान कहा, '' वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिंदू ही हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं. यदि किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो कोई आपत्ति नहीं, किसान का बेटा किसान बने तो कोई अप्पति नहीं,पुलिसकर्मी का बेटा पुलिसकर्मी तो कोई अप्पति नही,नेता का बेटा नेता और अभिनेता का बेटा अभिनेता बन सकता है तो किसी को अप्पति नहीं लेकिन अगर कथा वाचक का पुत्र कथा वाचक बने तो इसमें आपत्ति क्यों?
अपने ही संतों का मजाक बनाकर सनातन को कमजोर न करें : धीरेंद्र शास्त्री
बाबा बागेश्वर ने आगे कहा, '' वृंदावन के प्रसिद्ध कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर के बड़े पुत्र देवांश ने कथा वाचन प्रारंभ किया है और उनकी वाणी की जमकर सराहना भी हो रही है,लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनका उपहास उड़ाते हुए मीम्स और टिप्पणियां कर रहे हैं.'' बागेश्वर सरकार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, '' यदि किसी की कथा पसंद नहीं है, तो उसे सुनने मत जाइए, लेकिन सनातन परंपरा, संतों और कथा वाचकों का सार्वजनिक उपहास नहीं होना चाहिए.'' उन्होंने कहा कि समाज को यह समझना होगा कि अपने ही संतों, मंदिरों और मठों पर लगातार आक्षेप करना अंततः सनातन समाज को ही कमजोर करता है.
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उन्होंने हिंदुओं से आग्रह करते हुए कहा, '' आपसी खींचतान छोड़कर एक-दूसरे का सम्मान करें और सनातन के सम्मान के लिए एकजुट रहें.'' अपने संबोधन के अंत में बागेश्वर सरकार ने हिंदूओ को एकता का संदेश देते हुए कहा, '' जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई, हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं.'' उन्होंने कहा कि जब हिंदू समाज संगठित होगा, तभी सनातन परंपरा और राष्ट्र दोनों सशक्त होंगे.
मुस्लिमों से सीखो, वो कभी अपने धर्म गुरुओं का अपमान नहीं करते : धीरेंद्र शास्त्री
बाबा बगेश्वर धीरेद्र शास्त्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा, ''अक्सर उनकी ट्रेन छूट जाती है, जिनके मकान रेलवे स्टेशन के पास होते हैं, और भारत में कुछ लोगो का यही हाल है. हिन्दू ही हिन्दू का विरोध करता है, मुस्लिम कभी अपने धर्म गुरुओं का विरोध नहीं करेगा, धर्म का विरोध नहीं करेगा लेकिन सनातन धर्म में कुछ कुंठित लोग अपने धर्म गुरु,सन्त,महात्मा का मजाक बनाते हैं. इस लिए हिन्दू धर्म का मजाक बनता है. मुस्लिम लोगों से सीखो, वह कभी अपने धर्म गुरुओं की उपहास नहीं करते.