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भगवान और उनकी भक्ति का ट्रेंड सा चल पड़ा है, कभी साईं बाबा तो कभी खाटू श्याम : धीरेंद्र शास्त्री

भगवान ना हुए फैशन हो गए : धीरेंद्र शास्त्री ( Etv Bharat )

शिवपुरी : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान फिर सुर्खियों में है. मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा स्थित 'बगीचा धाम-श्रीराम राजा सरकार धाम' में बागेश्वर बाबा श्रीराम कथा कह रहे हैं. कथा के चौथे दिन उन्होंने आस्था, धर्म और बदलते दौर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आजकल भगवान और उनकी भक्ति का भी एक 'ट्रेंड' सा चल पड़ा है. यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है. लोग भगवान बदलते रहते हैं, तो इंसान का क्या.

शिवपुरी के करैरा में फिर बागेश्वर-बाबा का बयान चर्चा में (Source- Bageshwardham Official) भगवान ना हुए फैशन हो गए : धीरेंद्र शास्त्री ​कथा के दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "आजकल भगवान का भी ट्रेंड चल रहा है. फैशन की तरह दौर बदलता है. कभी गुरुवार को साईं बाबा खूब पुजते थे. उनके दरबार में भारी भीड़ जुटती थी, तो कभी खाटू श्याम बाबा की धूम मच जाती है. और अब नीम करौरी बाबा के यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है." ​उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि समय के साथ भगवान की जय-जयकार और आस्था का केंद्र बदलता रहता है, इस जगत में कुछ भी परमानेंट (स्थाई) नहीं है.