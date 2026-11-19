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बाबा बागेश्वर के विवाद पर ASI का पोस्ट, दमोदर यादव ने दोबारा माफी मांगने की कही बात

छतरपुर: कथावाचक बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं अब छतरपुर के उपनिरीक्षक दीपक यादव ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा कर समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है, तो दूसरी ओर दमोदर यादव ने धीरेंद्र शास्त्री से प्रदीप मिश्रा की तरह माफी मांगने की मांग दोहराई है. दमोदर यादव ने कहा कि गलती का एहसास करें, एहसान नहीं करें, वहीं बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान पर की टिप्पड़ी के बाद बढ़ते विवाद पर माफी मांगी और अब 21 नवंबर को मथुरा जाने का ऐलान कर दिया है.

बाबा बागेश्वर इन दिनों यूपी के कुंडा में कथा सुना रहे हैं, जो सुर्खियों में बनी हुई है, तो वहीं बाबा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर की गई टिप्पड़ी का विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है. सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मंचों तक इस मामले में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी बीच छतरपुर में पदस्थ पुलिस उपनिरीक्षक दीपक यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा कर लोगों से विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की है.

दीपक यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि "बागेश्वर महाराज ने अपने बयान के संबंध में सार्वजनिक मंच से स्पष्टीकरण दे दिया है, माफी मांग ली है, ऐसे में अब इस विषय को लेकर अनावश्यक राजनीति और विवाद को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए. किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से समाज में वैचारिक और सामाजिक खाई पैदा हो सकती है, जो समाज और आने वाली पीढ़ियों के हित में नहीं है.

एसआई दीपक यादव (ETV Bharat)

उन्होंने यह भी लिखा किसी के विचारों और वक्तव्यों को आंख मूंदकर स्वीकार करने या विरोध करने के बजाय अपने विवेक, तर्क और समझ के आधार पर विचार करना चाहिए. देश के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एकता, सुशासन और व्यवस्था में सुधार जैसी कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर सार्थक संवाद होना जरूरी है. दीपक यादव ने यह भी कहा कि विरोध होना चाहिए, लेकिन वह विचारपूर्ण, मर्यादित और प्रतीकात्मक होना चाहिए. विरोध के नाम पर समाज के बीच स्थायी विभाजन की स्थिति नहीं बननी चाहिए."

दमोदर यादव ने फिर दोहराई माफी की मांग

वहीं दूसरी ओर इस विवाद को लेकर आजाद समाजवादी पार्टी के नेता दमोदर यादव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से एक बार फिर माफी मांगने की मांग की है. उन्होंने कहा कि "जिस तरह कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधारानी के दरबार में जाकर माफी मांगी थी, उसी तरह धीरेंद्र शास्त्री को भी अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री गलती का एहसास करें, एहसान नहीं करें."

एसआई दीपक यादव की पोस्ट (ETV Bharat)

बाबा बागेश्वर ने यूपी के कुंडा में कथा के दैरान कहा हमारे लिए यदुवंशी, रघुवंशी सब बराबर हैं. हम यादव में माधव माधव में यादव के दर्शन करते हैं. कोई जातपात नहीं है. हम 21 को बांकेबिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं और वहीं से संकल्प लेंगे जो औरंगजेब की निशानी है, उसका कलंक मिट जाए. कृष्ण लाल भव्य, दिव्य रूप में विराजमान हो जाएं.